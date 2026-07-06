VIDEO. No kļūdām nemācāmies? Citās valstīs šīs preces izņem no tirdzniecības, bet Latvijā tirgo bērniem bīstamas mantas 0
Raidījuma “Bez Tabu” skatītāja ziņo, ka bērniem un jauniešiem populārās rotaļlietas “Squishy Dumplings” Lielbritānijā izņemtas no sortimenta. Uztraucas, ka Latvijā rotaļlietas turpina tirgot. Šis nav pirmais gadījums, kad Latvija uz šādām situācijām reaģē novēloti.
“Vēršos pie Jums saistībā ar informāciju par bērnu rotaļlietas “Squishy Dumplings” (mīkstie pelmeņi) atsaukumu Lielbritānijā. Lielbritānija izdevusi produkta atsaukumu, norādot, ka konkrētā rotaļlieta rada nopietnu ķīmisku risku, jo tās ārējā slānī konstatēta paaugstināta benzola koncentrācija. Atsaukums attiecas uz rotaļlietu, kas ražota Ķīnā un izplatīta ar uzņēmuma Samsons Cash and Carry Ltd starpniecību. Šāda dizaina “Squishy Dumplings” rotaļlietas ir pieejams pārdošanā arī Latvijā. Vai Latvijas tirgus uzraudzības iestādes ir pārbaudījušas šādu rotaļlietu nonākšanu Latvijas veikalos?” saka raidījuma skatītāja.
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