Izvairies no negatīvas enerģijas! Datumi, kad nevajadzētu mājās rotāt Ziemassvētku eglīti
2026.gadam, kas noritēs Sarkanā Uguns Zirga zīmē, svarīgi ne tikai tas, kā jūs izrotāsiet savu Ziemassvētku eglīti, bet arī tas – kad jūs to darīsiet.
Kad mājās parādās eglīte, tas ir īpašs brīdis gan bērniem, gan pieaugušajiem. Egles smarža, gaismiņu mirdzums, silta un mīļa atmosfēra… Tomēr tikai retais zina, ka eglītes uzstādīšanas diena var noteikt noskaņu visam nākamajam gadam. Astrologi ir nosaukuši datumus, kuros eglīti labāk mājās neienest un nerotāt.
Ko simbolizē Sarkanais Uguns Zirgs 2026. gadā? Astrologi skaidro, ka šis dzīvnieks necieš kņadu vai vienaldzību, viņš atbalsta tikai sirsnības un harmonijas pilnas darbības. Tāpēc ieteicams padarīt Ziemassvētku eglītes rotāšanas brīdi īpašu – klusumā, labā noskaņojumā, nesteidzoties, radot mājās miera un siltuma atmosfēru.
Ir dienas, kad, saskaņā ar astroloģiskajiem novērojumiem, eglītes pušķošana var nomākt mājas pozitīvo auru.
Kad nevajadzētu mājās uzstādīt un rotāt Ziemassvētku eglīti?
5.–8. decembris — saasinātu emociju periods.
13.–14. decembris – spriedzes pilnas dienas, kad sīkumi var radīt pārpratumus.
17.–18. decembris — cilvēki pārāk prasīgi un mazāk noskaņoti uz svētku noskaņojumu.
Kur novietot Ziemassvētku eglīti saskaņā ar fen šui?
Koka atrašanās vieta ir ne mazāk svarīga kā datums. Tiek uzskatīts, ka zaļajam skaistumam vajadzētu uzlabot konkrēta dzīves virziena enerģiju.
Dienvidaustrumi ir finanšu plūsmu zona.
Dienvidi ir slavas un karjeras panākumu sektors.
Dienvidrietumi ir vieta, kas saistīta ar mīlestību un harmoniju.
Austrumi – ģimenes labklājība un paaudžu vienotība.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.