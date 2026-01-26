Tas vairs nav nekāds retums – kāpēc pieaug bīstama, kaulus lauzoša turbulence? 0
Pieaugošā turbulence 30 000 pēdu augstumā gaisa satiksmi arvien vairāk ir pārvērtusi par īstu murgu. Tikai pagājušajā mēnesī divi cilvēki guva potīšu lūzumus pēc tam, kad “British Airways” lidmašīna ceļā uz Apvienoto Karalisti saskārās ar spēcīgu turbulenci, vēsta medijs “nypost.com”.
Tāpat nevar aizmirst incidentu, kas notika 2024. gada maijā, kad “Singapore Airlines” reisam, piedzīvojot spēcīgu turbulenci, gāja bojā 73 gadus vecs britu vīrietis un vairāk nekā 30 lidmašīnas pasažieri guva ievainojumus, nepiesprādzētiem pasažieriem ietriecoties bagāžas nodalījumos.
Diemžēl aviopasažieriem, visticamāk, gaidāmi vēl nemierīgāki laiki. Saskaņā ar 2023. gadā Redingas Universitātē veiktu pētījumu, visā pasaulē ir palielinājusies skaidra gaisa turbulence, kas rodas, ja nav mākoņu.
Laikā no 1979. līdz 2020. gadam kopējais spēcīgas turbulences ilgums virs Ziemeļatlantijas — viena no pasaules noslogotākajiem lidošanas ceļiem — pieauga par 55%. Tikmēr mērena turbulence strauji pieauga par 37%, bet viegla turbulence — par 17%.
Eksperti norāda, ka šie aizvien nelīdzenākie braucieni tiek skaidroti ar klimata pārmaiņām.
“Pēc desmit gadus ilga pētījuma, kas liecināja, ka klimata pārmaiņas nākotnē palielinās turbulenci tīrā gaisā, tagad mums ir pierādījumi, kas liecina, ka šis pieaugums jau ir sācies,” sacīja profesors Pols Viljamss, atmosfēras zinātnieks Redingas Universitātē, kurš ir pētījuma līdzautors.
Esiet piesprādzēti
Ko darīt, lai izvairītos no traumām vētrainā lidmašīnas lidojuma laikā? Eksperti norāda, ka zelta atslēga slēpjas pamatu pamatos – ir jābūt piesprādzētam.
“Viss, kas jums jādara, ir jāpiesprādzējas, kad atrodaties savā sēdeklī. Lielāko daļu turbulences izraisīto traumu gūst cilvēki, kuri nebija piesprādzējušies.
“Ko tu negribi, ir izkrist no savas vietas un atsist galvu,” sacīja viens no pētījuma ekspertiem.
Tomēr piesprādzēšanās neizslēdz citas briesmas, kas rodas lidmašīnas kratīšanās laikā, piemēram, “smagi priekšmeti, kas varētu būt līdzi citiem pasažieriem un kas varētu pie spēcīgas turbulences vienkārši aizlidot”.
Lai gan drošības jostas lietošana ir vitāli svarīga, aviokompāniju eksperti vairāku iemeslu dēļ netic likumiem, kas nosaka, ka tām jābūt piesprādzētām visa lidojuma laikā.
Pirmkārt, cilvēkiem ir jāspēj piecelties un izmantot tualeti, apgalvoja “American Airlines” kapteinis Deniss Tadžers.
“Mēs uzskatām, ka, atstājot drošības jostas zīmi ieslēgtu, kad tā patiesībā nav nepieciešama un ir mierīgs gaiss, tiek normalizēta drošības jostas zīmes ignorēšana,” paziņoja aviokompānijas pārstāvis. Viņš piebilda, ka “tas, ka tā ir vienmēr ieslēgta, nepadara to unikālu, un cilvēki pie tā pierod, un tad sāk to vienkārši ignorēt.”
Viņš uzskata, ka svarīgāk par noteikumiem, ir nepārtraukta cilvēku izglītošana.
Sēdvietas izvēle
Lai gan lielākā daļa turbulences nav bīstamas, pat mēreni nelīdzenas debesis var izraisīt paniku vai pat sliktu dūšu tiem, kam ir bailes no lidošanas.
“Spārni atrodas tuvāk lidmašīnas smaguma centram, tāpēc lidojums, sēžot spārnu tuvumā, var šķist mazāk nedrošs nekā lidmašīnas astes tuvumā, kur visvairāk jūtama turbulences ietekme.”
Bet ir vēl kāda metode, kas var palīdzēt pārvarēt turbulences. Ar visnotaļ savdabīgu metodi platformā “TikTok” cilvēkus iepazīstināja kāda stjuarte. Kustoties tandēmā ar lidmašīnas kustību, pasažieri var samazināt muskuļu sasprindzinājumu un samazināt iespējamo triecienu.
“Kad sākas turbulence, vienkārši izliecieties, ka esat želeja vai medūza,” kāda stjuarte skaidroja populārā “TikTok” video. “Kustieties savā sēdeklī kā maza medūza – jūs jutīsieties daudz labāk.”
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem!