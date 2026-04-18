Izvirzot četras prasības, Irāna atkal slēdz Hormuza šaurumu 2
Irāna atkal būtiski ierobežojusi kuģošanu caur Hormuza šaurumu, ieviešot jaunus noteikumus, kas faktiski nozīmē kontrolētu piekļuvi vienam no pasaulē svarīgākajiem jūras ceļiem. Par to paziņojis Irānas Islāma revolūcijas gvardes korpuss (IGRC).
Saskaņā ar šo paziņojumu ir ieviests tā dēvētais hibrīdās blokādes režīms, kas nozīmē, ka brīva kuģošana šaurumā vairs nepastāv. Turpmāk kuģiem nepieciešama īpaša atļauja, lai šķērsotu šo teritoriju.
Irānas militārās struktūras izvirzījušas vairākus konkrētus nosacījumus. Civilajiem kuģiem atļauts pārvietoties tikai pa Irānas noteiktu maršrutu, kas ietver koridoru ap Larakas salu.
Jebkura kustība iespējama tikai pēc iepriekšējas saskaņošanas ar Irānas jūras spēkiem.
Tāpat noteikts, ka militārajiem kuģiem ieeja šaurumā ir aizliegta. Turklāt šie nosacījumi attiecas tikai uz periodiem, kad reģionā nav aktīvas karadarbības.
Šie nosacījumi attiecas tikai uz periodiem, kad reģionā nav aktīvas karadarbības.
Neskatoties uz to, Irānas ārlietu ministrs publiski apgalvojis, ka Hormuza šaurums esot atvērts. Tomēr reālā situācija liecina par pretējo. Kuģu izsekošanas dati rāda, ka vairāki tankkuģi, kuriem nebija saņemta Irānas atļauja, bija spiesti mainīt kursu un nešķērsot šaurumu.
Savukārt Irānas valsts televīzija publiskojusi paziņojumu, kurā augsta ranga militārpersona pirmo reizi skaidri norāda, ka jebkādu militāro kuģu pārvietošanās caur Hormuza šaurumu ir aizliegta.
Šī situācija var radīt būtisku ietekmi uz starptautisko tirdzniecību un energoresursu piegādēm, jo Hormuza šaurums ir viens no galvenajiem naftas transportēšanas maršrutiem pasaulē.
Tikai dažas stundas pirms paziņojuma par Hormuza slēgšanu Teherāna bija paziņojusi par tā atvēršanu, un caur šaurumu bija izbraukuši vairāk nekā desmit kuģu.
Spriedze ap Hormuzu raisa šaubas par ASV prezidenta Donalda Trampa iepriekšējā dienā pausto optimismu, ka miera līgums, kas izbeigtu ASV un Izraēlas karu ar Irānu, ir “ļoti tuvu”.
Teherāna piektdien bija paziņojusi, ka šaurums, pa kuru parasti tiek pārvadāta piektā daļa pasaules naftas un sašķidrinātās dabasgāzes, ir atvērts pēc tam, kad bija panākta vienošanās par pamieru Libānā.
Tas izraisīja naftas cenu kritumu, bet, Trampam uzstājot, ka ASV jūras blokāde Irānas ostām turpināsies, līdz tiks noslēgta vienošanās, Teherāna draudēja atkal slēgt šaurumu.
Sestdien, atsaucoties uz Irānas militārās pavēlniecības paziņojumu, Irānas valsts televīzija ziņoja, ka “Hormuza šauruma kontrole ir atgriezusies iepriekšējā statusā” un “ir bruņoto spēku stingrā pārvaldībā un kontrolē”, notikušajā vainojot ASV blokādes turpināšanos.
Paziņojums izskanēja brīdī, kad jūras novērošanas vietnēs bija redzams, ka vairāki kuģi steidzas cauri Hormuzam, tuvojoties Irānas teritoriālajiem ūdeņiem saskaņā ar Teherānas norādījumiem.
Šajās vietnēs arī bija redzams, ka piektdienas beigās vairāki kuģi sāka virzīties uz šaurumu, bet pēc tam, situācijai atkal kļūstot neskaidrai, pēkšņi pagriezās atpakaļ.
Līdz divu nedēļu pamiera beigām ASV un Izraēlas karā ar Irānu, ko Vašingtona un tās sabiedrotā uzsāka 28. februārī, atlikušas tikai četras dienas.