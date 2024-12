Foto: SIA “EcoEmi”

“Ja es gribu bērnu, kāpēc gan man vajadzīgs vīrietis!?” – arvien vairāk britu sieviešu uzdod sev šo jautājumu Ieteikt







Saskaņā ar jaunākajiem datiem Apvienotajā Karalistē desmit gadu laikā ir vairāk nekā trīskāršojies to vientuļo sieviešu skaits, kurām tiek veikta IVF jeb mākslīgā apaugļošana.

Reklāma Reklāma

Eksperti un sievietes, kuras izlemj būt vientuļais vecāks, uzskata, ka viens no faktoriem, kas veicina šīs statistikas pieaugumu, ir vairāk sieviešu, kas atliek bērnus līdz pieaugumam un neatrod stabilu partneri.

Savukārt no 2012. gada līdz 2022. gadam to sieviešu skaits, kurām veic neauglības ārstēšanu, pieaudzis no 1400 līdz 4800, liecina auglības regulatora ziņojums.

Taču daudzas joprojām saskaras ar finansiāliem šķēršļiem, saņemot šo procedūru un pēc tam paliekot kā vientuļais vecāks. Par dažādām pieredzēm raksta britu ziņu aģentūra BBC.