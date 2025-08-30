“Ja nebūs sistēmas, būs haoss,” Slaidiņš uzskata, ka ir jādomā, kā apmācīt sabiedrību apieties ar ieročiem un šaut 0
Par sabiedrības apmācību apieties ar ieročiem un šaut TV24 raidījumā “Uz līnijas” stāsta NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.
Raidījuma skatītājs jautā: “Kāpēc sabiedrība netiek apmācīta? Konkrēti iet runa par šaušanu un ieroču apguvi. Savulaik kalašņikovu skolā mēs jaucām, to es zinu, bet šos te visus Eiropas un Amerikas ieročus mēs nepārzinām. Ja nāk pretinieks virsū un mums ir jāaizstāvās, bet mums nav ar ko šaut, tad, ja mēs iegūstam viņu ieročus, mēs varam tos izmantot, stāties pretī un aizstāvēt sākotnēji jau savu ģimeni un pēc tam visu pārējo.”
“Jā, tas ir tas jautājums, kuru esmu dzirdējis ne vienu vien reizi no cilvēkiem. Ir skaidrs, ka, lai izveidotu šādu sistēmu civilajai pārvaldei, jāsadarbojas ar bruņotajiem spēkiem un Zemessardzi. Ja nebūs sistēma, būs haoss. Šis ir viens no tiem, kam būtu jāpievērš uzmanība,” uzsver majors.
Redzam, ka Ukrainas gadījumā īsi pirms iebrukuma šī apmācība notika, Ukrainas karavīri apmācīja iedzīvotājus, par ko Krievijas propaganda smējās. Bet tas nostrādāja, jo bija cilvēki, kuri bija pēc iebrukuma uzreiz gatavi stāties. Nebūdami teritoriālā spēka karavīri, nebūdami profesionālā dienesta karavīri, viņi bija gatavi ņemt ieročus rokā un cīnīties, norāda Slaidiņš.
“Lielā mērā šādi, kā paši ukraiņi smejas, šie “mērkaķi ar granātām”, kurus apbruņoja pirmajās iebrukuma dienās pie Kijivas, radīja milzīgas galvassāpes Krievijas bruņotajiem spēkiem. Viņi ar ieročiem gāja, veidoja slēpņus, neļāva Krievijas karaspēkam virzīties un ierobežoja viņu kustības brīvību un tas nostrādāja tanī brīdī,” skaidro majors.
Kāpēc tas tagad netiek darīts? Es saku – tur ir jāstrādā. Pašvaldībām jāiet kopā ar bruņotajiem spēkiem, un iespējams, jādomā, kā šo sistēmu izveidot, piebilst Slaidiņš.