13:41, 26. augusts 2025
Latvijā imigrantu apmēri tīri skaitliskā izteiksmē nav salīdzināmi ar Eiropas lielajām valstīm – Spāniju, Itāliju, Grieķiju, Franciju –, tām nav fizisku robežu, kas atvieglotu imigrantu pārvietošanās kontroli, šādi savu komentāru par šo akūto problēmu TV24 raidījumā “Preses klubs” sāk Artis Velšs, atvaļināts ģenerālis, drošības eksperts.

Runājot par to, ka Baltija vēlētos vairāk naudas no ES budžeta šīs pierobežas problēmas risināšanai, Velšs saka, ka nebūs tik vienkārši: “Mums te dienā ir 70 imigrantu, bet Eiropā – 700. Jau agrāk Eiropa kliedza un ārdījās, lai Latvija dod palīgos robežsargus, jo Eiropa nespēj tikt galā ar situāciju.”

Velšs ir optimists tajā, ka Latvija un kopumā Baltijas valstis, viņaprāt, šo situāciju kontrolē, un paldies par to jāsaka robežsardzei, kā arī Valsts policijas Speciālo uzdevumu bataljonam, tāpat Igaunijas kolēģi palīdz Latvijai: “Mēs to spiedienu pagaidām noturam!”

Raidījuma skatītājs uzdeva ekspertiem skatītāja iesūtītāju jautājumu, vai žogam nevar pievienot nāvējoša trieciena elektrību? Juris Saratovs, Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” direktors, atbildēja, ka tas nav iespējams: “Militārā policija un policija ir divas atšķirīgas lietas. Armijas izmantošana pret civiliedzīvotājiem ir iespējama tikai ļoti retos gadījumos, kad valstī ir apvērsuma draudi.”

Par noteikta veida spēka izmantošanu ir arī tagad padomāts, tas ir ekipējumā, arī šaujamieroči, un tie tiks izmantoti nepieciešamības gadījumā, saka Velšs, piebilstot, ka pie mums nav situācija kā Polijā savulaik, kur pie robežas pulcējās vairāki tūkstoši imigrantu un nācās izmantot ūdensmetējus, gāzes smidzinātājus: “Arī Latvijas robežsargiem tas viss ir pieejams, viņi ir labi ekipēti!”

