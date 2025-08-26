Pēc ilgām cīņām Krievija beidzot pārskaitījusi 13 miljonus Latvijas valsts kasē savu pilsoņu pensijām 27
Krievija ir ieskaitījusi Latvijas valsts kasē 12 995 587 eiro izmaksāšanai pensijās un pabalstos Krievijas pilsoņiem-pensionāriem par 2025.gada trīs ceturkšņiem, aģentūrai LETA pavēstīja ārlietu ministre Baiba Braže (JV).
Viņa skaidroja, ka tas noticis pēc pamatīga diplomātiska darba un spiediena uz Krieviju, ko Latvijas iestādes īstenoja, cieši savā starpā sadarbojoties.
Kā aģentūru LETA informēja Labklājības ministrijas (LM) Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists Egils Zariņš, patlaban tiek gaidīti Krievijas puses aktualizētie pensiju saņēmēju saraksti, kuri Krievijas pusei saskaņā ar Latvijas un Krievijas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā ir jāiesniedz Latvijas pusei, lai tā varētu veikt pensiju izmaksas konkrētajiem saņēmējiem.
Par iespējamajiem pensiju izmaksas termiņiem VSAA informēs pēc izmaksas sarakstu saņemšanas. VSAA izmaksā Krievijas pensijas Latvijā dzīvojošām personām, kurām pensijas piešķirtas saskaņā ar līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā.
Kā aģentūrai LETA pastiprināja Finanšu ministrijā, nauda Valsts kasē saņemta pirmdien pēcpusdienā.
Jau ziņots, ka Krievija pensiju izmaksu saviem Latvijā esošajiem pensionāriem pilnā apjomā kavēja. Labklājības ministrija (LM), Ārlietu ministrija (ĀM) un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) bijusi saziņā ar Krieviju kopš 2025.gada 14.marta, tai skaitā ĀM pieprasījusi oficiālu skaidrojumu par maksājumu kavējuma iemesliem.
Krievijas puse apgalvojusi, ka naudas pārskaitījumu kavējot sankcijas, bet LM iepriekš uzsvēra, ka naudas pārskaitījuma saņemšanai Latvijas pusē nekādu praktisku šķēršļu nav, un sociālie maksājumi sankcijām netiek pakļauti.
Jau ziņots, ka VSAA izmaksā Krievijas pensijas Latvijā dzīvojošām personām, kurām pensijas piešķirtas saskaņā ar Latvijas un Krievijas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā.
Līgums ir spēkā no 2011.gada 19.janvāra. Pagājušā gada ceturtajā ceturksnī ar VSAA starpniecību Krievijas pensijas tika izmaksātas 9700 personām aptuveni 3,5 miljonu eiro apmērā, informēja VSAA.
Sociālo palīdzību Krievijas pensionāriem, kas nav saņēmuši pensiju, ir sniegušas pašvaldības. Piemēram, Rīgā varētu būt izlietoti ap 30 000 eiro mēnesī, liecina aģentūras LETA aprēķini pēc Rīgas domes sniegtās informācijas.
Saskaņā ar pašvaldības sniegto informāciju, vienam pensionāram vidēji pabalstos izmaksāti 250 eiro. Minētajiem pensionāriem piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss, pabalsts garantētā minimālā līmeņa nodrošināšanai, mājokļa pabalsts, dažiem arī pabalsts veselības aprūpei.