Pārtrauciet to darīt, tas var Trampu nokaitināt! Briti brīdina eiropiešus pirms piektdienas lielās sarunas 84
Lielbritānijas amatpersonas brīdinājušas Eiropas Savienības (ES) līderus, ka publiskās prasības pirms gaidāmā ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina samita Trampu var nokaitināt un izraisīt cerētajam pretēju reakciju, vēsta britu laikraksts “Daily Telegraph”.
Britu amatpersonas mudinājušas ES līderus pārtraukt “nelietderīgos komentārus” par gaidāmajām Trampa un Putina sarunām.
Amatpersonas arvien vairāk satrauc publiskie komentāri par Ukrainas nākotni, ko izteikuši Francijas prezidents Emanuels Makrons, Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs un ES augstā ārlietu pārstāve Kaja Kallasa.
Tās bažījas, ka publisku prasību izvirzīšana ASV prezidentam var radīt pretēju efektu un rezultātā viņš var pilnībā izslēgt Eiropu no sarunām.
Viena no britu amatpersonām laikrakstam sacīja, ka pastāv bažas par “nelietderīgajiem komentāriem”, kas izskan no Eiropas līderu puses par Trampa un Putina sarunām.
Avots sacīja: “Atšķirībā no mūsu Eiropas kolēģiem mēs publiski neizvirzām amerikāņiem nekādas prasības.”
“Daudz kas no tā, kā, šķiet, uzvedas eiropieši, kaitinās amerikāņus, kaitinās Trampu, ja viņi sāks izvirzīt prasības un izvirzīs sarkanās līnijas,” norādīja avots.