“Ja puiši iesaucamā vecumā būs par maz, tad mēs varētu šādu risinājumu apsvērt, bet…” Indriksone par obligātu sieviešu iesaukšanu Valsts aizsardzības dienestā 0
TV24 raidījumā “Ziņu TOP” Saeimas deputāte, Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētāja un bijusī ekonomikas ministre Ilze Indriksone (2022–2023) pauda viedokli par aizsardzības ministra izvirzīto ideju – no 2028. gada paredzēt obligāto Valsts aizsardzības dienestu arī sievietēm. Viņas skatījumā šis jautājums šobrīd nav steidzami risināms un vairāk saistīts ar politisku priekšvēlēšanu retoriku.
Deputāte atgādināja, ka aizsardzības mācība jau tagad tiek ieviesta visās vispārizglītojošajās skolās, kas kalpo kā pirmais solis jauniešu sagatavošanai. Viņas ieskatā jādomā arī par tiem skolēniem, kuri mācās attālināti un šīs iespējas nesaņem. Pēc Indriksones domām, šis ir kā pamats, lai gan meitenes, gan puiši varētu gūt ieskatu valsts aizsardzības jomā.
Vienlaikus Indriksone kritizēja idejas pasniegšanas veidu, uzsverot, ka Aizsardzības ministrijas vadība jautājumu izvirzījusi pārāk politiskā un ideoloģiskā gaisotnē. Viņasprāt, svarīgāk būtu pievērsties praktiskiem jautājumiem – nodrošināt brīvprātīgajām sievietēm kvalitatīvu ekipējumu, formastērpus un atbilstošus dienesta apstākļus.
“Progresīvo ministrs šo jautājumu tomēr ir izvirzījis tādā priekšvēlēšanu gaisotnē un diezgan politiski vai ideoloģiski, jo pēc tam nākamajos viņa paziņojuma teikumos ir, ka jānodrošina atbilstoša ekipējums, sievietēm un dāmām atbilstoši apstākļi. Mums šobrīd brīvprātīgi dienestā dien arī sievietes. Vai tad viņām tas nav nodrošināts? Tad jāķeras pie darba ar steigu, un tām sievietēm ir jānodrošina atbilstošais formastērps, atbilstošs ekipējums, atbilstoši apstākļi,” tā Indriksone.
Deputāte pieļāva, ka nākotnē šāda ideja varētu kļūt aktuāla, piemēram, ja puišu skaits vecumā būtiski samazināsies. Tomēr šobrīd viņa uzskata, ka obligāta sieviešu iesaukšana nav nepieciešama: “Es neiebilstu, ka nākotnē tas varētu būt nepieciešams kā risinājums, bet šobrīd mēs neierobežojam iespēju sievietēm doties dienēt. Tas ir svarīgākais. Mums ļoti daudz dāmas dodas, un, manuprāt, tas ir apsveicami.”
Viņa norāda, ka kā prioritāte šobrīd būtu jāizvirza esošo dienesta apstākļu pilnveide: “Es domāju, ka šobrīd šis nav tas jautājums, kas Aizsardzības ministrijai kā prioritāte būtu jādara. Manuprāt, ir daudz citi jautājumi, kas ir steidzīgi jārisina un jāuzlabo, un jāpilnveido arī esošā dienesta apstākļi un iespējas.”
Indriksone norādīja, ka pašreizējā situācijā šādas idejas virzīšana nozīmētu tikai resursu izšķērdēšanu: “Tagad tērēt resursu, lai nodrošinātu, ka obligāti iesauks sievietes, es nedomāju, ka šis ir tas brīdis.”