Vācijā astoņus jauniešus, “vācu nācijas” aizstāvjus, apcietina par uzbrukumu plānošanu migrantiem 0
Vācijas Federālā prokuratūra izvirzījusi apsūdzības septiņiem labējo ekstrēmistu grupas locekļiem un vienam tās atbalstītājam par vardarbīgu uzbrukumu plānošanu migrantiem.
Viņi apsūdzēti par dalību teroristiskā organizācijā, slepkavības mēģinājumu, smagu miesas bojājumu nodarīšanu un citiem noziegumiem. Vairāki apsūdzētie ir pusaudži.
Policija maijā vērsās pret šo grupu, kas sevi dēvēja par “Pēdējo aizsardzības vilni”, veicot virkni arestu un kratīšanu vairākās Vācijas federālajās zemēs.
Grupa sevi uzskata par “vācu nācijas” aizstāvjiem, un tās mērķis bija ar vardarbību izraisīt Vācijas demokrātiskās sistēmas sabrukumu, galvenokārt vēršoties pret migrantiem un politiskajiem oponentiem, norādīja prokuratūra.
Maijā notikušo reidu laikā apsūdzētie bija vecumā no 14 līdz 21 gadam. Kopš tā laika visi aizdomās turētie atrodas pirmstiesas apcietinājumā.