“Drīz visi satiksimies humpalu veikalos.” Pircēji apgalvo – apģērba cenas kļuvušas tik augstas, ka drīz vairs neko nevarēs atļauties 0
Inflācija jūtama teju uz katra soļa. Lai arī šobrīd daudzi koncentrējas uz augstajām degvielas cenām, to fonā palielinās arī citu pakalpojumu un preču cenas, tostarp apģērba.
Sociālo mediju platformā “Threads” izveidojusies diskusija, kurā cilvēki spriež par cenām, ko pēdējā laikā novērojuši veikalos.
Arī Ilutai ir savs viedoklis: “Trakākais, ka tādas cenas ir poliestera drēbēm. Saprastu, ja būtu kādi dabiskie materiāli, kaut kokvilna.”
Savukārt Alma norāda, ka drīz visi satiksies “humpalu veikalos”.
Par pārmaiņām modes industrijā raksta arī ārvalstu mediji.
Piemēram, Francijas laikraksts “Le Monde” vēsta, ka apģērbu tirgus pēdējos gados piedzīvo būtiskas izmaiņas. Saskaņā ar Francijas Modes institūta datiem, 2025. gadā apģērbu pārdošanas apjoms samazinājās par 1,6%, savukārt arvien lielāku popularitāti iegūst tiešsaistes tirdzniecība un lietoto apģērbu platformas.
Piemēram, lietotne “Vinted” pēc pārdošanas apjoma kļuvusi par vienu no lielākajiem apģērbu tirgotājiem Francijā. Tikmēr tradicionālie modes veikali saskaras ar grūtībām – pēdējās desmitgades laikā slēgti vairāki tūkstoši apģērbu veikalu.
Tas atspoguļo patērētāju paradumu maiņu un pieaugošo konkurenci modes tirgū.
