Rindas pie lietotu un dažviet arī pie jaunu apģērbu veikaliem pirmajā mazo veikalu atvēršanas dienā bija vērojamas ne tikai Rīgā, bet arī citās Latvijas pilsētās.
"Drīz visi satiksimies humpalu veikalos." Pircēji apgalvo – apģērba cenas kļuvušas tik augstas, ka drīz vairs neko nevarēs atļauties

6:33, 27. marts 2026
Inflācija jūtama teju uz katra soļa. Lai arī šobrīd daudzi koncentrējas uz augstajām degvielas cenām, to fonā palielinās arī citu pakalpojumu un preču cenas, tostarp apģērba.

Sociālo mediju platformā “Threads” izveidojusies diskusija, kurā cilvēki spriež par cenām, ko pēdējā laikā novērojuši veikalos.

Arīna raksta: “Zini kā – labi, degvielas cenas šokē. Mani šodien nošokēja drēbju cenas. 40 eiro par blūzi “Reserved” veikalā. Es nezinu, varbūt sen neesmu iepirkusies, bet šis nebija dārgais veikals.”
Arī Ilutai ir savs viedoklis: “Trakākais, ka tādas cenas ir poliestera drēbēm. Saprastu, ja būtu kādi dabiskie materiāli, kaut kokvilna.”

Arī Maija piekrīt, ka apģērbu cenas kļuvušas augstas.

Savukārt Alma norāda, ka drīz visi satiksies “humpalu veikalos”.

Kāda lietotāja atzīst, ka tieši augstās cenas bijušas iemesls, kāpēc viņa sākusi apģērbu šūt pati: “Protams, ne visu, bet laika jautājums, kad uzšūšu pirmās bikses sev. Es teiktu, ka lielākā daļa drēbju ir sintētika par augstu cenu, un pie tam ļoti daudzos veikalos situācija ir līdzīga.”
Par pārmaiņām modes industrijā raksta arī ārvalstu mediji.

Piemēram, Francijas laikraksts “Le Monde” vēsta, ka apģērbu tirgus pēdējos gados piedzīvo būtiskas izmaiņas. Saskaņā ar Francijas Modes institūta datiem, 2025. gadā apģērbu pārdošanas apjoms samazinājās par 1,6%, savukārt arvien lielāku popularitāti iegūst tiešsaistes tirdzniecība un lietoto apģērbu platformas.

Piemēram, lietotne “Vinted” pēc pārdošanas apjoma kļuvusi par vienu no lielākajiem apģērbu tirgotājiem Francijā. Tikmēr tradicionālie modes veikali saskaras ar grūtībām – pēdējās desmitgades laikā slēgti vairāki tūkstoši apģērbu veikalu.

Tas atspoguļo patērētāju paradumu maiņu un pieaugošo konkurenci modes tirgū.

LA.LV Aptauja

Vai piekrīti, ka apģērba cenas ir pārāk augstas?

  • Jā, ļoti augstas
  • Ir normālas
  • Nē, nekas nav mainījies
  • Es neiepērkos
