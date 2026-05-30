FOTO: ekrānuzņēmums / “Degpunktā”

“Apdega mati.” Dēla mēģinājums glābt māti no liesmām beidzas traģiski 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
11:31, 30. maijs 2026
Ziņas Latvijā

Traģisks ugunsgrēks ceturtdien prasījis kādas sirmgalves dzīvību Olaines pagasta Jāņupē. Kā vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”, nelaime tika pamanīta tikai tad, kad liesmas jau bija pilnībā pārņēmušas ēku un glābt tajā esošo sievieti vairs nebija iespējams.

Mājas
Zagļi mēdz atstāt slepenas zīmes pirms ielaušanās: lūk, kā saprast, ka jūsu mājokli novēro garnadži
Kokteilis
Astrologi nosauc jūnija lielākos veiksminiekus – viņiem nebūs jāuztraucas ne par naudas trūkumu, nedz arī mīlestības likstām
7 lietas, ko nekad nevajadzētu darīt kapsētā, lai nepiesaistītu sev neveiksmes
Lasīt citas ziņas

Ugunsgrēkā smagi cieta visa māja – izdega gan pirmais, gan otrais stāvs, bet ēka palika arī bez jumta. Precīzi ugunsnelaimes izcelšanās apstākļi vēl tiek skaidroti, taču vietējie iedzīvotāji stāsta, ka viss noticis ļoti strauji.

Kā raidījumam “Degpunktā” stāstīja kaimiņi, sākotnēji viņi dzirdējuši nesaprotamu troksni, taču neviens nav nojautis, ka tuvumā izcēlies ugunsgrēks.

CITI ŠOBRĪD LASA
Krimināls
Izkrāpti desmitiem tūkstoši eiro: Latgalē apsūdz “naudas mūli” no Ukrainas
“Lieliski zināja, kur dodas…” Ziņa par Aļaskā bojā gājušajiem Latvijas alpīnistiem “uzplēš” diskusiju par riskantiem hobijiem
Ne strādā, ne mācās? Latvijas jauniešu vidū iezīmējas satraucoša tendence
“Acīmredzot no iekšpuses, no iekšpuses, kas to zina. Bet viņa krāsni nekūra, elektriskā plīts arī nedarbojās. Acīmredzot, viņa smēķēja. Viņa ļoti daudz smēķēja. Jo mēs dzirdējām tādu troksni, tādu nesaprotamu.

Lūk! Neviens to negaidīja. Un vējš, ja te, pieņemsim, būtu vējš, tad mēs redzētu vismaz dūmus. Mana sieva saka, nāc, paskaties, kas tas ir? Es piegāju pie loga, lūk, es skatos, liesmas vienkārši plūst no visiem trim logiem,” raidījumam stāstīja kaimiņi.

Kā vēsta “Degpunktā”, pēc ugunsgrēka dzēšanas darbiem glābēji ēkā atrada bojāgājušu sievieti. Vietējie iedzīvotāji stāsta, ka viņu sauca Antoņina un viņai bija vairāk nekā 80 gadu.

Kaimiņi norāda, ka blakus mājā dzīvojuši arī sievietes tuvinieki. Liktenīgajā dienā viņas dēls no darba mājās atgriezies tieši brīdī, kad virs ēkas jau cēlušies dūmi.

Uz jautājumu, vai dēls tobrīd atradies mājās, kaimiņi raidījumam atbildēja: “Dēls, kā reiz, no kaut kurienes atbrauca. Viņš atbrauca no darba, kā reiz. Viņš redzēja dūmus. Nu, tur jau nevarēja tikt iekšā, jo tur viss iekšā bija aizdedzies.

Viņš teica, ka gribēja atvērt durvis, bet tur jau virsū… Apdega mati. Neriskēja, neko vairs nevarēja izdarīt. Ja nebūtu vēja, tad būtu citādāk. Bija ļoti stiprs vējš, ļoti. Jo viņi, ugunsdzēsēji, šķiet, nodzēsa, un apstājās. Un atkal uzliesmoja. Tādi nopietni, ļoti nepatīkami brīži. Žēl cilvēka, protams.”

Kā ziņo raidījums “Degpunktā”, liesmu apkarošana bijusi sarežģīta, un glābēji notikuma vietā strādājuši vairākas stundas. Dzēšanas darbi noslēgušies tikai pēc aptuveni četrarpus stundām.

Plašāk skaties video:

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
FOTO. VIDEO. “Agresors neļauj nodzēst ugunsgrēku.” Pēc dronu nogāšanās pie Čornobiļas AES paplašinās meža ugunsgrēks
“Viņi izlēca pilnīgi pliki.” Kaimiņi atklāj dramatiskas detaļas par ugunsgrēku Saulkrastos
VIDEO. Panikas brīdis uz sliedēm – pie Daugavpils aizdegas vilciens, ap 60 cilvēki steigā evakuējas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.