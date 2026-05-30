"Apdega mati." Dēla mēģinājums glābt māti no liesmām beidzas traģiski
Traģisks ugunsgrēks ceturtdien prasījis kādas sirmgalves dzīvību Olaines pagasta Jāņupē. Kā vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”, nelaime tika pamanīta tikai tad, kad liesmas jau bija pilnībā pārņēmušas ēku un glābt tajā esošo sievieti vairs nebija iespējams.
Ugunsgrēkā smagi cieta visa māja – izdega gan pirmais, gan otrais stāvs, bet ēka palika arī bez jumta. Precīzi ugunsnelaimes izcelšanās apstākļi vēl tiek skaidroti, taču vietējie iedzīvotāji stāsta, ka viss noticis ļoti strauji.
Kā raidījumam “Degpunktā” stāstīja kaimiņi, sākotnēji viņi dzirdējuši nesaprotamu troksni, taču neviens nav nojautis, ka tuvumā izcēlies ugunsgrēks.
Lūk! Neviens to negaidīja. Un vējš, ja te, pieņemsim, būtu vējš, tad mēs redzētu vismaz dūmus. Mana sieva saka, nāc, paskaties, kas tas ir? Es piegāju pie loga, lūk, es skatos, liesmas vienkārši plūst no visiem trim logiem,” raidījumam stāstīja kaimiņi.
Kā vēsta “Degpunktā”, pēc ugunsgrēka dzēšanas darbiem glābēji ēkā atrada bojāgājušu sievieti. Vietējie iedzīvotāji stāsta, ka viņu sauca Antoņina un viņai bija vairāk nekā 80 gadu.
Uz jautājumu, vai dēls tobrīd atradies mājās, kaimiņi raidījumam atbildēja: “Dēls, kā reiz, no kaut kurienes atbrauca. Viņš atbrauca no darba, kā reiz. Viņš redzēja dūmus. Nu, tur jau nevarēja tikt iekšā, jo tur viss iekšā bija aizdedzies.
Kā ziņo raidījums “Degpunktā”, liesmu apkarošana bijusi sarežģīta, un glābēji notikuma vietā strādājuši vairākas stundas. Dzēšanas darbi noslēgušies tikai pēc aptuveni četrarpus stundām.
