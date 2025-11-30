VIDEO. Milzu čūska peld pa ceļu, cilvēki spiesti rāpties pa vadiem… Taizemi pārņēmuši postoši plūdi 0
Dienvidaustrumāziju skāruši neparasti spēcīgi un postoši plūdi, kas smagi piemeklējuši Taizemi. Kā vēsta BBC, valstī gājuši bojā vismaz 145 cilvēki, bet valdība mobilizē militāros kuģus, helikopterus un īpašas glābšanas vienības, lai sniegtu palīdzību iedzīvotājiem, kuri palikuši iesprostoti zem ūdens masas.
Plūdi skāruši jau 10 Taizemes dienvidu provinces, un situācija strauji pasliktinās. Īpaši smagi cietusi Hatjajas pilsēta, kas atrodas pie robežas ar Malaiziju – tur reģistrēts 300 gados spēcīgākais lietus, 335 mm nokrišņu vienas dienas laikā. Fotogrāfijās redzamas ūdenī iegrimušas automašīnas un mājas, bet cilvēki gaida glābšanu uz jumtiem.
Daži video, kas kļuvuši virāli sociālajos tīklos, parāda šausminošu realitāti – milzu čūska peld pa applūdušu ceļu, bet citā video redzami vīri, kas karājas pie elektrolīnijām, cenšoties izkļūt no draudošā ūdens.
Plūdi skāruši vairāk nekā 2 miljonus Taizemes iedzīvotāju, bet uz pagaidu patversmēm pārvietoti tikai 13 tūkstoši. Lielākā daļa ir piespiedu kārtā nošķirti no ārpasaules un nesaņem nekādu palīdzību, ziņo “Reuters”.
Armija gatavojas nosūtīt lidmašīnu bāzeskuģi, 14 kuģu flotili ar palīdzības kravu, kā arī lauka virtuves, kas spēj nodrošināt līdz 3000 ēdienu dienā. Ja būs nepieciešams, bāzeskuģi plānots pārvērst par peldošo slimnīcu. Glābēji izmanto arī laivas, džipus un ūdens motociklus, lai sasniegtu applūdušās vietas.
Taizemes valdība pasludinājusi Songkhlas provinci par katastrofas zonu, atverot finansējuma plūsmu palīdzības darbiem.