VIDEO. Milzu čūska peld pa ceļu, cilvēki spiesti rāpties pa vadiem… Taizemi pārņēmuši postoši plūdi 0

LA.LV
22:03, 30. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Dienvidaustrumāziju skāruši neparasti spēcīgi un postoši plūdi, kas smagi piemeklējuši Taizemi. Kā vēsta BBC, valstī gājuši bojā vismaz 145 cilvēki, bet valdība mobilizē militāros kuģus, helikopterus un īpašas glābšanas vienības, lai sniegtu palīdzību iedzīvotājiem, kuri palikuši iesprostoti zem ūdens masas.

Kokteilis
Trīs zodiaka zīmes, kas decembrī saņems īpaši “brangas” prēmijas
Lietotas automašīnas, kuras nevajadzētu iegādāties: eksperts norāda uz trim neuzticamiem modeļiem
NMPD darbiniece, mamma, draugs un cilvēks ar milzīgu sirdi… Daugavā iebraukušās sievietes ģimenei nepieciešams atbalsts
Lasīt citas ziņas

Plūdi skāruši jau 10 Taizemes dienvidu provinces, un situācija strauji pasliktinās. Īpaši smagi cietusi Hatjajas pilsēta, kas atrodas pie robežas ar Malaiziju – tur reģistrēts 300 gados spēcīgākais lietus, 335 mm nokrišņu vienas dienas laikā. Fotogrāfijās redzamas ūdenī iegrimušas automašīnas un mājas, bet cilvēki gaida glābšanu uz jumtiem.

Daži video, kas kļuvuši virāli sociālajos tīklos, parāda šausminošu realitāti – milzu čūska peld pa applūdušu ceļu, bet citā video redzami vīri, kas karājas pie elektrolīnijām, cenšoties izkļūt no draudošā ūdens.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Virs debesīm Jelgavā šovakar manīts spožs un ilgs meteors
Lietotas automašīnas, kuras nevajadzētu iegādāties: eksperts norāda uz trim neuzticamiem modeļiem
“Man pat nevajag teikt, ko pasūtīšu!” Cilvēki nosauc vienu no galvenajiem iemesliem, kāpēc ar prieku dodas uz “Lido” Dzirnavu ielā

Plūdi skāruši vairāk nekā 2 miljonus Taizemes iedzīvotāju, bet uz pagaidu patversmēm pārvietoti tikai 13 tūkstoši. Lielākā daļa ir piespiedu kārtā nošķirti no ārpasaules un nesaņem nekādu palīdzību, ziņo “Reuters”.

Armija gatavojas nosūtīt lidmašīnu bāzeskuģi, 14 kuģu flotili ar palīdzības kravu, kā arī lauka virtuves, kas spēj nodrošināt līdz 3000 ēdienu dienā. Ja būs nepieciešams, bāzeskuģi plānots pārvērst par peldošo slimnīcu. Glābēji izmanto arī laivas, džipus un ūdens motociklus, lai sasniegtu applūdušās vietas.

Taizemes valdība pasludinājusi Songkhlas provinci par katastrofas zonu, atverot finansējuma plūsmu palīdzības darbiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Kādi skaistuļi! Sākusies ceļu kaisīšana – līdzcilvēki aicina uzmanīties no meža zvēriem
Mājas
VIDEO. Vai šogad pamēģināsi ko jaunu? Iedvesmojies savam Adventes vainagam
VIDEO. Pasažieri gatavi pat gaidīt rindā: Šveices jodelējošais autobusa vadītājs braucienu padara par neaizmirstamu piedzīvojumu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.