Jānis Stībelis izdod jaunu singlu “Mans draugs” un aicina uz jubilejas koncertu 0
Mūziķis Jānis Stībelis izdod singlu “Mans draugs”, kas tapis sadarbībā ar dziedātājiem Laimu Vaikuli, Normundu Rutuli un Intaru Busuli. Dziesmas mūzikas un vārdu autors ir Jānis Stībelis, un tai tapis arī mūzikas video. Dziesma skanēs arī mūziķa jubilejas koncertā 14.novembrī VEF kultūras pilī.
Dziesma “Mans draugs” ir sirsnīgs veltījums draudzībai — tiem cilvēkiem, ar kuriem kopā esam gājuši cauri dzīves notikumiem, un arī tiem, kas vairs nav ar mums. Dziesmas vēstījums ir vienkāršs, bet ļoti personīgs — lai kur dzīve mūs aizvestu, vislabākā vieta, kur satikties ar draugiem, vienmēr būs mājas — Latvija.
“Draudzība ir tāda lieta, kurai jāiztur laika pārbaude. Ja draugi ar laiku nepazūd, ja viņi joprojām ir līdzās — tā ir īsta draudzība. Šo dziesmu rakstīju, lai mums būtu ko kopā nodziedāt, kad satiekamies koncertos — lielos vai mazos. Lai mums ir viena dziesma par draudzību,” stāsta Jānis Stībelis.
Draugu un mūziķu lokā Jānis Stībelis svinēs savas radošās darbības retrospekciju jubilejas koncertā, kurā skanēs dziesmas no visiem 10 solo albumiem. Koncertā gaidāmas gan jaunu, nedzirdētu dziesmu pirmatskaņojumi , gan visu laiku polulārākās mūziķa dziesmas, kā arī īpašaji viesi un sadziedāšanos ar publiku.
Koncertā kopā ar Jāni Stībeli uz skatuves kāps pavadošā grupa – Raimonds Macats, Jānis Kalniņš, Reinis Ozoliņš, Andris Buiķis, Gints Smukais, Gints Pabērzs un Luīze Gotlaufa.
Īpašie viesi koris Sōla, diriģents Kaspars Ādamsons. Kā arī gaidāmi citi ciemiņi.
Singls “Mans draugs” no šodienas ir pieejams visās populārākajās mūzikas straumēšanas un lejupielādes platformās.
Jubilejas koncerts notiks 14.novembrī VEF kultūras pilī. Biļetes pieejamas visās “Biļešu paradīze” tirdzniecības vietās un www.bilesuparadize.lv