Jau gatavo grābekli, lai sagrābtu nokritušās lapas? Eksperti iesaka padomāt divreiz 0

Katru rudeni privātmāju īpašnieki saskaras ar ierastu dilemmu: savākt nokritušās lapas vai atstāt tās tur pat uz zemes? Eksperti norāda, ka vienas pareizas atbildes nav – viss atkarīgs no zāliena stāvokļa, augu veidiem un pat reģiona klimata.

Kāpēc nokritušās rudens lapas var būt noderīgas?

Lapas, sadaloties dabiskā ceļā, bagātina augsni ar vērtīgām barības vielām – slāpekli, fosforu un kāliju. Tas veicina dabisko barības vielu apriti un samazina nepieciešamību pēc ķīmiskajiem mēslojumiem. Nokritušās lapas palīdz saglabāt mitrumu, uzlabo augsnes struktūru un rada labvēlīgus apstākļus dažādiem mikroorganismiem un sliekām, kas rūpējas par to, lai augsne būtu auglīga.

Turklāt lapas kalpo kā ziemas patvērums daudziem mazajiem dzīvniekiem un kukaiņiem – vaboles, kāpuri un vardes tajās atrod drošu vietu. Arī putni ziemā šajās vietās meklē barību.

Ne mazāk svarīgs ir arī praktiskais aspekts – lapu grābšana prasa gan laiku, gan spēku. Ļaujot tām sadalīties dabiskā ceļā, var ietaupīt gan laiku, gan līdzekļus.

