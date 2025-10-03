Foto – Sandra Ruska

Ražas noslēpums oktobrī – šie ir labākie datumi ziemas sīpolu stādīšanai 0

Lai gan pirmais rudens mēnesis tuvojas beigām, darbi dārzā turpinās, jo sāk veidoties nākamā raža. Daudzi dārznieki stāda ziemas ķiplokus un sīpolus. Lai jau agrā pavasarī baudītu sulīgus, izturīgus dārzeņus, ir svarīgi ņemt vērā ne tikai ziemas stādīšanas noteikumus, bet arī labāko stādīšanas laiku.

Kāds ir optimālais laiks ziemas sīpolu stādīšanai? Mēness kalendārs oktobrim.

Labākais laiks ziemas sīpolu stādīšanai ir atkarīgs no laikapstākļiem, jo augsne ir jāatdzesē. Ideālā temperatūra ir sākot no 5 – 8 grādiem, naktīs pieļaujamas nelielas salnas. Ir svarīgi dot sīpoliem laiku iesakņoties, bet arī parūpēties par to, lai tie nesāktu dīgt pirms salnām.

Saskaņā ar 2025. gada Mēness kalendāru, visizdevīgākie datumi sīpolu stādīšanai oktobrī ir: 1., 2., 5., 6., 8., 9., 10. un 14. datums.

Sagatavošanās process ir ļoti svarīgs, jo no tā ir atkarīga visa jūsu raža, tāpēc speciālisti aicina ņemt vērā dažus noderīgus padomus:

