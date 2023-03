Jau pavisam drīz Zeme var sadurties ar milzīgu asteroīdu. Datums ir zināms, bet vieta – vēl nē

NASA ir atklājusi milzīgu asteroīdu, kas šobrīd lido Zemes virzienā. Kosmosa eksperti prognozē, ka Zemēs tas varētu ietriekties tieši laikā, lai sabojātu Valentīna dienu – 2046. gadā.

50 metru garā asteroīda trieciena vietu gan pagaidām ir grūti noteikt un tā vēl nav prognozēta, tā raksta The Daily Mail. Tiek prognozēts, ka asteroīds būs olimpiskā peldbaseina garumā. Tiek gan arī atzīmēts, ka sadursmes iespējamība ar Zemi joprojām ir maz ticama, taču tas var mainīties asteroīda izpētes procesā. Tam ir 1 pret 607 iespēja trāpīt Zemei, raksta Reuters. Savukārt itāļu astronoms Pjero Sikoli prognozējis, ka iespēja, ka 2023-DW trāpīs Zemei, ir 1 pret 400, un izstrādāja karti, kas paredzēja, kur asteroīds varētu trāpīt. “Protams, šī iespēja drīz tiks izslēgta,” viņš tvītoja.

Zinātnieki ir pievienojuši-2023 DW tā dēvētajam “riska sarakstam”, kurā ir sīki aprakstīti objekti, kas peld pa kosmosu un var ietekmēt Zemi. Viņi to ir ierindojuši Turīnas skalā — 1999. gadā izstrādātā metode, kas novērtē kosmosa objektu sadursmes ar Zemi risku.

Tas nozīmē, ka zinātnieki sagaida, ka no asteroīds “nerada neparastu bīstamības līmeni” un “sadursmes iespēja ir ārkārtīgi maza, bez iemesla sabiedrības uzmanībai vai sabiedrības bažām”, norāda NASA Zemei tuvo objektu centrs. Taču 2023-DW izceļas no pārējiem 1448 riska sarakstā iekļautajiem asteroīdiem kā vienīgais, kura reitings ir augstāks par 0.

“Mēs esam izsekojuši jaunu asteroīdu ar nosaukumu 2023 DW, kuram ir ļoti maza iespēja 2046. gadā skart Zemi. Bieži vien, kad pirmo reizi tiek atklāti jauni objekti, ir vajadzīgas vairākas nedēļas, lai samazinātu nenoteiktību un adekvāti prognozētu to orbītas nākotnē,” teikts NASA kontā Twitter. “Orbītas analītiķi turpinās uzraudzīt asteroīdu 2023 DW un atjaunināt prognozes, tiklīdz tiks saņemts vairāk datu.”

Orbit analysts will continue to monitor asteroid 2023 DW and update predictions as more data comes in. Explore this asteroid and others: https://t.co/vXY8HDjycJ (2/2)

