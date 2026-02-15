“Jaunās Vienotības” deputāts Liepiņš: Mums nav nekontrolētas imigrācijas, kā to daži vēlas pasniegt 0

20:05, 15. februāris 2026
No vienas puses secinājums Nr. 1 ir šāds – mums nav nekontrolētas masveida imigrācijas, kā to daži varbūt vēlētos pasniegt, šādu skaidru viedokli TV24 raidījumā “Ziņu TOP” pauda Gatis Liepiņš, Saeimas deputāts (JV), Publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšsēdētājs.

Vienlaikus ir gan nepilnības un trūkumi mūsu imigrācijas politikā, kurus ļoti vēlas izmantot kādas noteiktas grupas, tā uzskata deputāts, komentējot situāciju, kad arī sabiedrībai sāk likties, ka arvien vairāk nu jau arī ārpus galvaspilsētas tiek manīti cilvēki, kas noteikti nav Latvijas pamatiedzīvotāji.

Pievienotajā video skatieties, ko G. Liepiņš saka par politiskajām spēlītēm un kāds būtu parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbs šajā jautājumā.

