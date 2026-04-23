Jaunieši tiek vilināti ar "pātagu" un viltus "burkāna" solījumu: Putins pārkāpj visas robežas
Krievijā šobrīd vērojama aktīva studentu vervēšanas kampaņa, kuras mērķis ir papildināt bruņoto spēku rindas. Kā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norāda NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš, jaunieši tiek uzrunāti ar kombinētu pieeju – gan ar propagandu, gan ar finansiāliem un sociāliem solījumiem.
Krievijas informatīvajā telpā tiek izplatīti video materiāli, kuros studenti tiek attēloti kā motivēti un gatavi pievienoties armijai. Tajos redzamas apmācības epizodes – tostarp darbs ar bezpilota sistēmām un kaujas sagatavošanās elementi. Šādi materiāli rada priekšstatu par modernu, profesionālu un perspektīvu dienestu.
Piemēram, studenti no Sibīrijas federālā universitāte tiek demonstrēti kā topošie karavīri, kuri apgūst prasmes un gatavojas doties uz fronti. Atsevišķos gadījumos jaunieši pat pārtrauc studijas, izmantojot akadēmisko atvaļinājumu, lai noslēgtu līgumus ar bruņotajiem spēkiem.
Kampaņā būtiska loma ir solījumiem: augstam atalgojumam, sociālajām garantijām, profesionālās izaugsmes iespējām.
Šie argumenti īpaši uzrunā jauniešus no reģioniem, kur ekonomiskās iespējas ir ierobežotas. Līdz ar to militārais dienests tiek pasniegts kā reāla alternatīva civilajai karjerai.
Vervēšanas aktivitātes neaprobežojas tikai ar augstskolām. Tās notiek arī koledžās un tehniskajās skolās.
Kopumā šādas kampaņas fiksētas vismaz 26 Krievijas reģionos. Vervēšanas centru pārstāvji – nereti dēvēti par “mazajiem zaļajiem vīriņiem” – apmeklē izglītības iestādes, skaidro dienesta priekšrocības un cenšas pārliecināt jauniešus parakstīt līgumus.
Lai gan publiskajā telpā tiek veidots pozitīvs tēls, šī kampaņa liecina par dziļākām problēmām. Krievijai ir nepieciešams papildināt personālu, un studentu iesaiste ir viens no veidiem, kā to panākt.
Kā uzsver Jānis Slaidiņš, daļa jauniešu, visticamāk, piekritīs šiem piedāvājumiem un dosies uz fronti. Tas nozīmē, ka vervēšanas kampaņa nav tikai informatīva – tai ir reāls mērķis un sekas kaujas laukā.
Secinājums
Studentu vervēšana Krievijā kļuvusi par sistemātisku un plaša mēroga procesu, kurā tiek izmantoti gan psiholoģiski, gan ekonomiski motivācijas instrumenti. Tas ir vēl viens indikators tam, ka karš turpinās un pieprasījums pēc jauniem karavīriem nemazinās.