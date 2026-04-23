ASV karavīri tankā.
Foto: AFP/SCANPIX

ASV valsts sekretārs gatavos oficiālu ziņojumu par draudiem Latvijai, Lietuvai un Igaunijai 0

Pievieno LA.LV
LETA
19:39, 23. aprīlis 2026
Ziņas Latvijā

ASV Pārstāvju palātas Ārlietu komiteja trešdien atbalstīja likumprojektu, kas paredz sagatavot oficiālu ziņojumu par draudiem Latvijai, Lietuvai un Igaunijai.

Tiesību akta projektu atbalstīja gan republikāņi, gan demokrāti. Par to balsoja 41 komitejas loceklis, bet trīs balsoja pret, tādējādi paverot ceļu likumprojekta virzīšanai izskatīšanā Pārstāvju palātā.

Likumprojekts paredz, ka ASV valsts sekretāram, saskaņojot ar aizsardzības ministru, ne vēlāk kā 180 dienu laikā pēc likuma stāšanās spēkā jāiesniedz visaptverošs ziņojums par draudiem Baltijas valstīm.

Šī likumprojekta mērķis ir nodrošināt, lai ASV saglabātu skaidru izpratni par drošības problēmām, ar kurām saskaras šīs trīs valstis.
Likumprojektā uzsvērts, ka ASV nacionālās drošības interesēs ir atbalstīt un stiprināt Igaunijas, Latvijas un Lietuvas drošību.

Gaidāmajā ziņojumā paredzēts sniegt detalizētu analīzi par Krievijas, Baltkrievijas, Ķīnas un Irānas radītajiem militārajiem draudiem, kiberdraudiem, hibrīddraudiem un politiskajiem draudiem. Ziņojuma mērķis ir nodrošināt ASV skaidru priekšstatu par to, kā šīs un citas valstis mēģina destabilizēt reģionu.

Papildus draudu novērtējumam likumprojektā ir prasīts analizēt pašreizējo ASV un NATO spēku izvietojumu reģionā un to spēju atturēt no agresijas. Tajā arī aicināts pārskatīt iespējas uzlabot sadarbību aizsardzības jomā un ieteikumus Baltijas valstu atturēšanas spēju, kiberdrošības infrastruktūras un demokrātijas noturības stiprināšanai.

Projektā arī uzsvērta nepieciešamība stiprināt ASV ekonomiskās saites ar Baltijas valstīm un mazināt Ķīnas ekonomiskās piespiešanas ietekmi.
Komitejas locekļi norādīja, ka Krievija jau ilgstoši ir veikusi dezinformācijas un ietekmes operācijas pret Baltijas valstīm, un uzsvēra, ka likumprojekts apliecina Kongresa atbalstu reģionālajai drošībai.

Ja likumprojektu apstiprinās Pārstāvju palāta, tas tiks nodots izskatīšanai augšpalātā Senātā

Tēmas
Pievieno LA.LV
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.