Omītes vai mammas drēbju skapis ik pēc zināma laika perioda kļūst par īstu zelta bedri jaunākajām modes tendencēm. Zināms, ka modes aktualitātes atgriežas ik pēc zināma perioda. Tomēr šobrīd valdošās tendences ir tādas, ka īsti nav apzīmējuma tam, ko jaunieši velk mugurā Par to ari tviterī (tagad “X”) izvērtusies diskusija.

Jā, to pašu padomju, kad ieraudzīju meitenes kļošenēs. Es kādreiz mēdzu pa omītes drēbju skapi vandīties. Tas skapis atradās opīša darbnīcā, drēbes tur bija no laika, kad omīte vēl pusaudze bijusi, apmēram, no no kāda 1935. gada. Un bija pat tādas, kuras uz skolu pat vilku.

— MazaisL (@l_mazais) January 28, 2024