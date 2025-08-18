VIDEO. Esi uzmanīgs! Vidzemes mežos sastopami īpaši rotaļīgi un draudzīgi vāverēni 0
Sociālajā vietnē “Facebook”” AS “Latvijas valsts meži” (LVM) dalījusies ar video, ar kuru brīdina – Vidzemes mežos sastopami īpaši rotaļīgi un draudzīgi vāverēni!
LVM būvniecības un uzturēšanas speciālists Valters Viks jūlija izskaņā Silvas reģionā pamanīja neparastu rosību uz Vijas meža autoceļa:
“Pievērsu uzmanību, kad kāda vāveru ģimene kuplā skaitā pārvietojās pa blakus esošo nobrauktuvi. No jautrā bariņa atpalika divi bezbēdnieki, kuri droši iepazina apkārtni un pieskrēja pat sasveicināties.”