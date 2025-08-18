#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

VIDEO. Esi uzmanīgs! Vidzemes mežos sastopami īpaši rotaļīgi un draudzīgi vāverēni 0

LA.LV
12:00, 17. augusts 2025
Ziņas Dabā

Sociālajā vietnē “Facebook”” AS “Latvijas valsts meži” (LVM) dalījusies ar video, ar kuru brīdina – Vidzemes mežos sastopami īpaši rotaļīgi un draudzīgi vāverēni!

Lasīt citas ziņas

LVM būvniecības un uzturēšanas speciālists Valters Viks jūlija izskaņā Silvas reģionā pamanīja neparastu rosību uz Vijas meža autoceļa:

“Pievērsu uzmanību, kad kāda vāveru ģimene kuplā skaitā pārvietojās pa blakus esošo nobrauktuvi. No jautrā bariņa atpalika divi bezbēdnieki, kuri droši iepazina apkārtni un pieskrēja pat sasveicināties.”

