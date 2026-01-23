“Joka pēc pārskatu papīrus, neticu savām acīm” – nosūtījumi uz izmeklējumiem mēdz pārsteigt pacientus 0
Dakterstāsti pēdējā laikā kļuvuši ļoti aktuāli. Miruši pacienti, sabojātas veselības nepareizas ārstēšanas dēļ, nepiemēroti medikamenti, nepieņemama attieksme no personāla puses… Šķiet, dzirdēts par visām iespējamām kļūdām, ko iespējams pieļaut. Bet nē, kāda soctīklotāja padalās ar vēl kādu “jaunumu”.
Vai jums kādreiz ir gadījies, kad ārsts nosūta uz izmeklējumu pavisam citā ķermeņa pusē, nekā vajadzīgs? Tieši šādu situāciju piedzīvojusi kāda sieviete.
“Joki par ķirurgiem, kas jauc puses, iespējams, ir smieklīgi līdz brīdim, kad ieskatos MR norīkojumā, un tiešām – ir sajauktas puses. Rīt jau MR par valsts naudu, un tikai dažas stundas lai sakārtotu puses… Vai tiešām arī nosūtījumos tagad jāpārbauda ir katrs vārds, ne tikai izrakstītos medikamentus?” vietnē “Threads” raksta Elīna.
Izrādās, Elīna nav vienīgā, kurai tā gadījies. Piemēram, Ilvija stāsta, ka viņas meita nokrita un sasita astes kaulu un muguru. BKUS uzņemšanā tika veikts rentgens – ārsts nosūtīja uz jostas daļas un muguras rentgenu. Taču rentgena izmeklējuma laikā darbiniece uztaisīja tikai vienu uzņēmumu. Ģimene pie ārsta devās atkārtoti, tomēr radiologa aprakstā bija norādīts, ka viss ir kārtībā.
Pēc divām nedēļām viņas meita nonāca pie ķirurga, kurš bija šokēts, jo BKUS veiktajā rentgenā astes kauls nemaz nebija redzams – tas vispār nebija nobildēts. Vēlāk atklājās, ka astes kauls ir lauzts. Līdz ar to nav pārsteigums, ka radiologs slēdzienā rakstīja, ka viss ir kārtībā, jo sāpīgā vieta izmeklējumā nemaz nebija attēlota.
Līdzīgi gadījies arī Maijai: “Aizeju reiz uz rentgenu, sēžu pie kabineta durvīm, joka pēc pārskatu papīrus, kas man rokās, neticu savām acīm – rentgens vajadzīgs kreisajai pēdai, bet papīros rakstīts: labajai potītei. Man ļoti paveicās, ka tas bija dienas pirmajā pusē, kad ģ. ārstei bija darba laiks, un ka vispār izdevās sazvanīt, jo parasti jāgaida, kad atzvanīs, lai notiktu saruna. Tiku pie rentgena pareizajai vietai.”
Savukārt Jānis atklāj, ka viņam reiz nosūtījumā ierakstīts, ka viņš ir sieviete.