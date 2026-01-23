Foto-Valdis Semjonovs

“Joka pēc pārskatu papīrus, neticu savām acīm” – nosūtījumi uz izmeklējumiem mēdz pārsteigt pacientus 0

LA.LV
16:28, 23. janvāris 2026
Stāsti Pieredze

Dakterstāsti pēdējā laikā kļuvuši ļoti aktuāli. Miruši pacienti, sabojātas veselības nepareizas ārstēšanas dēļ, nepiemēroti medikamenti, nepieņemama attieksme no personāla puses… Šķiet, dzirdēts par visām iespējamām kļūdām, ko iespējams pieļaut. Bet nē, kāda soctīklotāja padalās ar vēl kādu “jaunumu”.

Kokteilis
Viņķelei šodien pirmā darba diena! Zināms, cik liela būs viņas alga jaunajā amatā
“Ārā bargi mīnusi, kāds tev elektrības rēķins?” Latvieši – siltumsūkņu īpašnieki parāda savus rēķinus
Veselam
Esi piesardzīgs!12 iemīļoti pārtikas produkti, kas var nodarīt nopietnu kaitējumu veselībai
Lasīt citas ziņas

Vai jums kādreiz ir gadījies, kad ārsts nosūta uz izmeklējumu pavisam citā ķermeņa pusē, nekā vajadzīgs? Tieši šādu situāciju piedzīvojusi kāda sieviete.

“Joki par ķirurgiem, kas jauc puses, iespējams, ir smieklīgi līdz brīdim, kad ieskatos MR norīkojumā, un tiešām – ir sajauktas puses. Rīt jau MR par valsts naudu, un tikai dažas stundas lai sakārtotu puses… Vai tiešām arī nosūtījumos tagad jāpārbauda ir katrs vārds, ne tikai izrakstītos medikamentus?” vietnē “Threads” raksta Elīna.

CITI ŠOBRĪD LASA
Brīdina par bērnu drošības riskiem Dreiliņkalnā – PTAC aicina Rīgas domi rīkoties nekavējoties
Tramps paziņo, ka ASV karakuģu flotile dodas Irānas virzienā
Zelenskis met “patiesības bumbas” uz sabiedrotajiem Eiropā: “Prezidents Tramps šādu Eiropu neklausīs”

Izrādās, Elīna nav vienīgā, kurai tā gadījies. Piemēram, Ilvija stāsta, ka viņas meita nokrita un sasita astes kaulu un muguru. BKUS uzņemšanā tika veikts rentgens – ārsts nosūtīja uz jostas daļas un muguras rentgenu. Taču rentgena izmeklējuma laikā darbiniece uztaisīja tikai vienu uzņēmumu. Ģimene pie ārsta devās atkārtoti, tomēr radiologa aprakstā bija norādīts, ka viss ir kārtībā.

Pēc divām nedēļām viņas meita nonāca pie ķirurga, kurš bija šokēts, jo BKUS veiktajā rentgenā astes kauls nemaz nebija redzams – tas vispār nebija nobildēts. Vēlāk atklājās, ka astes kauls ir lauzts. Līdz ar to nav pārsteigums, ka radiologs slēdzienā rakstīja, ka viss ir kārtībā, jo sāpīgā vieta izmeklējumā nemaz nebija attēlota.

Līdzīgi gadījies arī Maijai: “Aizeju reiz uz rentgenu, sēžu pie kabineta durvīm, joka pēc pārskatu papīrus, kas man rokās, neticu savām acīm – rentgens vajadzīgs kreisajai pēdai, bet papīros rakstīts: labajai potītei. Man ļoti paveicās, ka tas bija dienas pirmajā pusē, kad ģ. ārstei bija darba laiks, un ka vispār izdevās sazvanīt, jo parasti jāgaida, kad atzvanīs, lai notiktu saruna. Tiku pie rentgena pareizajai vietai.”

Savukārt Jānis atklāj, ka viņam reiz nosūtījumā ierakstīts, ka viņš ir sieviete.

Ekrānuzņēmums

LA.LV Aptauja

Vai tev ir gadījies, ka ārsts sajauc izmeklējamās ķermeņa daļas?

  • Jā, vienreiz.
  • Jā, atkārtoti.
  • Nē, nav gadījies.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
Viņš mira slimnīcā… Dace palikusi bez tēva, jo mediķi it kā atteikušies viņu laikus nosūtīt uz pārbaudēm
BKUS strupi atteic Elīnas meitai atslēgas kaula operāciju, bet savā neatlaidībā diennakts laikā viņa atrod ķirurgu un sola cīnīties līdz galam citu bērnu labā
“Trīs diennaktis meklēju mammu…” Pacientu un viņu tuvinieku iesūtīti stāsti par piedzīvoto slimnīcās birst kā lavīna
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.