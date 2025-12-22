Dvīņi ieliks 48 bildes soctīklos, bet Vēži raudās par dāvanā saņemto sveci: smieklīgais Ziemassvētku horoskops 0
Aizmirsti nopietnos pareģojumus par dzīves ceļu un dvēseles izaugsmi – tavā priekšā ir horoskops, kurā beidzot atklāti pateikts, kā katras zodiaka zīmes pārstāvji uzvedīsies šajos Ziemassvētkos.
Brīdinām – horoskops radīts ar mākslīgā intelekta “pieskārienu” un pamatīgu humora devu – neuztver to pārāk nopietni, bet pasmejies no sirds par sevi vai citiem.
Auns
Ziemassvētkos piedalīsies visos konkursos, pat ja neviens tos nerīkos.
Auns nespēj mierīgi sēdēt, kad istabā tiek mizoti kartupeļi, rotāta eglīte vai norit diskusija par to, kur likt svecītes. Viņš ielēks notikumos kā kamikadze – pats izdomās svētku scenāriju, pats vadīs, pats arī dusmosies, ja neviens neaplaudēs.
Brīdinām! Iespējams, ka tieši Auns uzsāks Ziemassvētku kautiņu par to, kā pareizi fasēt dāvanas.
Vērsis
Ziemassvētkos aizsēdēsies pie galda un nekustēsies līdz nākamajam gadam.
Vērsis atnāk uz svētkiem galvenokārt ēdiena dēļ. Kad citi sāk dziedāt vai piedalīties viktorīnā, viņš aizbildināsies ar pārāk pilnu vēderu. Ziemassvētkos Vērsis visdrīzāk nogulēs dāvanu pasniegšanu, jo būs aizmidzis, turot rokās siltu pīrāgu.
Dvīņi
Ziemassvētkos ieliks 48 bildes soctīklos un nejauši atklās kādu ģimenes noslēpumu.
Dvīņi visiem raksta: “OMG, šie Ziemassvētki ir tik emocionāli!” Bet patiesībā viņi cenšas uzņemt perfektu foto pie eglītes. Viņi runās, kamēr citi mēģinās ēst, un kļūs par nelielu Ziemassvētku drāmas aizsācēju, kad nejauši atklās senu noslēpumu: “Tu jau toreiz teici, ka viņai tika veikta tauku atsūkšana…”