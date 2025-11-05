Ko nozīmē 67? Skolēni to raksta uz burtnīcām un rokām… 0
Bērnu un pusaudžu vidū šobrīd īpaši populāra kļuvusi frāze “seši septiņi” jeb angliski “six seven”. Tā tiek izteikta ar pārliecību, dažkārt iekliedzoties, bieži bez jebkāda konteksta. Frāzi izmanto gan jokojot, gan kā atbildi uz visdažādākajiem jautājumiem, gan vienkārši kā stilīgu izteicienu, kas piesaista apkārtējo uzmanību. Taču ko tā īsti nozīmē?
Arī sociālajā tīklā “Threads” kāda sieviete uzdevusi jautājumu par to, ko īsti šī frāze apzīmē?
Zem šī ieraksta vērojami vairāki skaidrojumi. Piemēram, kāda lietotāja norāda: “Kādreiz bija teiciens- čiv riv septiņ div. Man liekas 6 7 ir tieši tas pats- tas neko nenozīmē.” Taču Santa uzsver, ka šis apzīmējums ir veids, kā apzīmē vārdu “krūtis.
Skaidrojam, ko šī frāze patiesībā nozīmē, un vai tai vispār ir kāds izskaidrojums?
Joka pirmsākumi meklējami amerikāņu repera Skrilla dziesmā “Doot Doot”, kurā atkārtojas vārdi “six seven”. Šis muzikālais fragments kļuva populārs sociālajā tīklā “TikTok”, kur daudzi to sāka izmantot savos video. Taču savu slavas stundu frāze ieguva pēc video, kurā kāds bērns basketbola spēles laikā tieši kamerā iesaucās “six seven””brīdī, kad spēlētājs meta bumbu grozā. Šis klips ātri izpelnījās jauniešu atsaucību.
Pēc tam frāze sāka dzīvot savu dzīvi ārpus video platformām. Tā kļuva par ikdienas izteicienu, ko bērni un jaunieši izmanto visdažādākajos brīžos. Reizēm kā joku, reizēm vienkārši, lai pārsteigtu citus vai liktu smieties draugiem. Šādos gadījumos nav svarīgi, vai izteicienam ir kāds loģisks pamatojums, galvenais ir efekts, ko tas rada.
Lai gan daļa uzskata, ka šiem skaitļiem varētu būt kāda dziļāka nozīme, piemēram, norāde uz viduvējību vai atsauce uz basketbolista LaMelo Ball augumu, kas ir sešas pēdas un septiņas collas jeb aptuveni 201 centimetrs, vairums norāda, ka frāzei “seši septiņi” nav nekāds loģisks izskaidrojums.
Šī tendence iederas plašākā interneta paaudzes jeb Alfa paaudzes humora izjūtas kontekstā. Viņu joki nereti ir pilnīgi neloģiski, apzināti bezjēdzīgi. Piemēram, mīms “Grinča ceļgala operācija”, kurā redzams smaidīgs, zils Grinčs ar tekstu “tā sajūta, kad rīt ir ceļgala operācija”, vai “Italian Brainrot”, kas izklausās pēc medicīniska termina, bet neko nenozīmē. Šie piemēri rāda, ka bieži vien šiem jokiem nav jābūt saprotamiem – to burvība slēpjas tieši tajā, ka pieaugušie tos nesaprot. Tas rada īpašu savstarpējo saikni starp jauniešiem un padara viņu pasauli atšķirīgu no iepriekšējām paaudzēm.