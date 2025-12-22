ZZS aicina Ministru prezidenti vērsties KNAB par iespējamu politisko ietekmi Sabiedrības integrācijas fonda darbībā 0
Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) saskata Kultūras ministres Agneses Lāces (“Progresīvie”) darbībā pie Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Atbalsts nacionāla mēroga medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” sagatavošanas caurskatāmības trūkumu un sliktas pārvaldības principus, kas iespējams saistās ar politiski pietuvinātu partijas “Progresīvie” personību ieinteresētību.
ZZS aicina Ministru prezidenti Eviku Siliņu vērsties Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB), lai nodrošinātu neatkarīgu un objektīvu izvērtējumu par partijas “Progresīvie” iespējamo politisko ieinteresētību SIF darbībā, kā arī kultūras ministres Agneses Lāces atbildību SIF pārraudzības jomā.
Bažas rada informācija par politiski pietuvinātu personu iesaisti SIF padomes lēmumu pieņemšanā, kas var radīt pamatotas aizdomas par interešu konfliktiem un valsts budžeta līdzekļu izmantošanu politisko mērķu sasniegšanai. Pastāv risks, ka šāda prakse var netieši ietekmēt mediju vidi pirms Saeimas vēlēšanām, radot labvēlīgus apstākļus konkrētam politiskajam spēkam.
Īpaši satraucoši ir gadījumi, kad SIF padomes sastāvā ietilpst personas ar tiešām vai netiešām saitēm ar “Progresīvo” partiju:
- Liene Reine-Miteva, kura pārstāv nevalstisko organizāciju sektoru SIF padomē, pašlaik strādā Saeimas priekšsēdētājas biedres Antoņinas Ņenaševas (“Progresīvie”) birojā, kas rada jautājumus par viņas neatkarību un lēmumu objektivitāti.
- Jana Krieva, valdes locekle nevalstiskā kultūras organizācijā, kurā arī cits valdes loceklis ir “Progresīvo” partijas ziedotājs vai biedrs, un pašlaik ieņem amatu Rīgas cirkā, kas ir Kultūras ministrijas pārraudzībā.
- Daiga Sproģe, kura ir AS “DELFI” virzīta pārstāve Latvijas Mediju Ētikas padomē, kur viņa piedalās mediju ētikas jautājumu izvērtēšanā, sūdzību izskatīšanā un kodeksa piemērošanā mediju pašregulācijā, kas tieši varētu radīt interešu konfliktus saistībā ar mediju atbalsta līdzekļu sadali.
Šīs personas piedalās lēmumu pieņemšanā par Mediju atbalsta fonda līdzekļu sadali, kuru mērķis ir sabiedriski nozīmīga satura veidošana un nacionālās kultūrtelpas stiprināšana latviešu valodā. Tomēr pastāv risks, ka finansējums var tikt koncentrēts atsevišķos digitālajos medijos, radot atkarību no politiskās ietekmes un ietekmējot mediju neatkarību.
Šādas tendences neatbilst labas pārvaldības un caurspīdīguma principiem, kā arī būtiski mazina sabiedrības uzticēšanos Sabiedrības integrācijas fondam kā neatkarīgai institūcijai.
ZZS pārstāvji Sadarbības sanāksmē aicinās Ministri prezidenti Eviku Siliņu vērsties KNAB, lai noskaidrotu Kultūras ministres A.Lāces un Mediju politikas konsultatīvā padomes locekļu ieinteresētību (interešu konfliktu) Mediju atbalsta fonda (MAF) konkursu nolikuma jaunajām redakcijām.
ZZS norāda, ka izmaiņas Mediju atbalsta fonda (MAF) naudas dalīšanā rada pārāk daudz risku un neskaidrību, apdraud mediju vides stabilitāti un var radīt paliekošas sekas, samazinot mediju pieejamību un viedokļu dažādību mediju telpā.