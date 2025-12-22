“Pilnīgi nepieņemami!” Tramps atkal uzkurina spriedzi Dānijā; jau izsaukts ASV vēstnieks 0
Dānija izsaukusi ASV vēstnieku, reaģējot uz Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trampa lēmumu iecelt īpašo sūtni Grenlandes jautājumos, pirmdien pavēstīja Dānijas ārlietu ministrs Larss Leke Rasmusens.
Svētdien Tramps iecēla Luiziānas gubernatoru Džefu Lendriju par īpašo sūtni Grenlandes, Dānijas autonomās teritorijas, jautājumos.
Rasmusens pirmdien kritizēja šo soli un mudināja Vašingtonu respektēt Dānijas suverenitāti.
Tramps pirmdien platformā “Truth Social” paziņoja, ka Lendrijs “saprot, cik būtiska Grenlande ir mūsu nacionālajai drošībai, un viņš stingri iestāsies par mūsu valsts interesēm mūsu sabiedroto un, protams, visas pasaules drošības un izdzīvošanas labā”.
Lendrijs Trampam atbildēja platformā “X”: “Man ir gods kalpot jums šajā brīvprātīgā amatā, lai Grenlande kļūtu par ASV sastāvdaļu.”
Dānijas ārlietu ministrs televīzijas kanālam TV2 norādīja, ka šī iecelšana un izteikumi ir “pilnīgi nepieņemami”, un paziņoja, ka viņa ministrija tuvākajās dienās izsauks ASV vēstnieku, “lai saņemtu paskaidrojumu”.
Grenlandes premjerministrs Jenss-Frederiks Nīlsens tikmēr norādīja, ka šī iecelšana “mums šeit, uz vietas, neko nemaina”.
“Mēs paši noteiksim savu nākotni. Grenlande ir mūsu valsts,” viņš pauda platformā “Facebook”, piebilstot: “Grenlande pieder Grenlandes iedzīvotājiem, un teritoriālā integritāte ir jāievēro”.
Lielākā daļa Grenlandes iedzīvotāju vēlas, lai Grenlande kļūst neatkarīga no Dānijas, bet nevēlas, lai tā kļūtu par ASV sastāvdaļu, liecina janvārī veiktās sabiedriskās domas aptaujas rezultāti.
Gan Dānijas, gan Grenlandes vadītāji vairākkārt uzsvēruši, ka Grenlande netiek tirgota un ka tā pati lems par savu nākotni.