“Tās nav miera sarunas, šis ir kā ultimāts! Apbrīnoju Zelenski – dzelzs vecis!” Kapteinis komentē Zelenska izvēles 0
Mazliet tiešām kremt tas, ka Krievijas nesodāmība ir joprojām aktuāla un beigu beigās var izrādīties kā absolūta realitāte, ka tiek noslēgts kaut kāds miera līgums un Krievija ir pilnībā izbraukusi sveikā cauri ar visu to vājprātu, ko viņa ir nodarījusi Ukrainai četru gadu garumā. Šo novērojumu TV24 raidījums “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” lūdza komentēt Zemessardzes kapteinim Mārim Bružam.
“Tieši tā. Tā izskatās, ka viss uz to lēnām iet. Jo galvenais, kas notiek, – prevalē bizness. Mūsu pašu latviešu analītiķi, ārpolitikas pētnieki, ir pateikuši, ka
piekrīt paustajam Bruža.
Kā pirmo viņš nosauc ASV prezidenta Donalda Trampa personīgās intereses, tad ir Trampa ģimenes intereses un tad ir ASV intereses kaut kur trešajā vietā.
“Tad attiecīgi mēs redzam, cik jaudīgs spiediens ir uz ukraiņu delegāciju – vai nu tu tagad un tūlīt, un tad mēs tev kaut ko dosim pretī, vai nu vēlāk tu neko nedabūsi. Tās jau nav nekādas miera sarunas!” atzīst kapteinis.
“Es apbrīnoju Volodimiru Zelenski, kā saka – dzelzs vecis, kā viņš māk lavierēt un turēties pretī tam visam,” saka Bruža, aicinot pievērst uzmanību arī faktam, ka 75% ukraiņu aptaujās atzinuši, ka viņi nekad neatzīs iespēju padoties vai atdot Donbasu krievam –