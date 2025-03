Foto: Freepik

Kā droši atvērt durvis un kā brauciena laikā jālieto tālrunis – ES plāno noteikt jaunas prasības autovadītāja tiesību iegūšanai







Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības (ES) Padomes pārstāvju sarunās otrdien panākta vienošanās par jauniem transportlīdzekļa vadītāja apliecību noteikumiem ES, tostarp par galveno apliecības formātu kļūs digitālā vadītāja apliecība, ziņo Eiropas Parlamenta preses dienests.

Jaunās prasības nodrošinās, lai autovadītāji būtu labāk sagatavoti reālām braukšanas situācijām un pietiekami apzinātos riskus, kas saistīti ar gājējiem, bērniem, velosipēdistiem un citiem neaizsargātiem satiksmes dalībniekiem.

Lai iegūtu apliecību, transportlīdzekļa vadītājam būs jāapgūst zināšanas par drošu tālruņa lietošanu braukšanas laikā, tā dēvēto aklo punktu radītiem riskiem, autovadītāja asistentu sistēmām, durvju drošu atvēršanu, kā arī par braukšanu sniegā un slidenos apstākļos.

Jaunie noteikumi paredz, ka par galveno apliecības formātu ES kļūs digitālā vadītāja apliecība, kas būs pieejama viedtālrunī, izmantojot ES mēroga digitālā maka tehnoloģiju. Dalībvalstīm pēc jauno noteikumu stāšanās spēkā šīs digitālās vadītāja apliecības būs jāievieš piecarpus gadu laikā. Tomēr transportlīdzekļu vadītājiem joprojām būs tiesības pieprasīt fiziskas apliecības saņemšanu.

ES noteikumos jaunajiem transportlīdzekļu vadītājiem tiks noteikts vismaz divu gadu pārbaudes laiks. Uz jaunajiem transportlīdzekļu vadītājiem attieksies stingrāki noteikumi un sodi par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā un braukšanu, neizmantojot drošības jostas vai bērnu pasīvās drošības sistēmas. Vienošanās tekstā ir arī aicinājums ES valstīm īstenot nulles tolerances politiku attiecībā uz alkohola un narkotiku lietošanu, kas pilnībā aizliegtu to lietošanu pirms sēšanās pie stūres.

Lai mazinātu profesionālu autovadītāju trūkumu, minimālais vecums, no kura persona var iegūt kravas automobiļa vadīšanas apliecību, tiks samazināts no 21 līdz 18 gadiem, bet autobusa vadīšanas apliecības iegūšanai – no 24 līdz 21 gadam.

Turklāt ES valstis varēs atļaut 17 gadus vecām personām vadīt kravas automašīnu vai mikroautobusu savas valsts teritorijā, ja tām līdzi brauc pieredzējis autovadītājs.

Eiropas Parlamenta un ES Padomes pārstāvji arī vienojušies, ka motociklu un automašīnu vadītāja apliecībām jābūt derīgām 15 gadus. ES valstis var saīsināt šo termiņu līdz desmit gadiem, ja autovadītāja apliecību var izmantot kā personu apliecinošu dokumentu, savukārt kravas automašīnu un autobusu autovadītāja apliecības būs jāatjauno ik pēc pieciem gadiem. ES valstis var saīsināt apliecību derīguma termiņu vecāka gadagājuma transportlīdzekļu vadītājiem, sākot no 65 gadiem.

Pirms pirmās vadītāja apliecības saņemšanas personām būs jāveic veselības, tostarp redzes, sirds un asinsvadu pārbaude. Tomēr automašīnu vai motociklu vadītājiem ES valstis varēs izvēlēties aizstāt medicīnisko pārbaudi ar pašnovērtējuma veidlapām vai vadītāja apliecības atjaunošanas gadījumā ar citiem alternatīviem pasākumiem.

Pēc Eiropas Parlamenta deputātu iniciatīvas valstu iestādes tiks mudinātas uzlabot sabiedrības informētību par obligātajiem standartiem attiecībā uz fizisko un garīgo piemērotību transportlīdzekļa vadīšanai.

Šie noteikumi vēl jāapstiprina ES Padomei un Eiropas Parlamentam. ES valstīm būs četri gadi, lai transponētu jaunos noteikumus valsts tiesību aktos un sagatavotos to īstenošanai.

Preses konferencē medijiem otrdien Eiropas Parlamenta deputāte Juta Paulusa skaidroja, ka līdz 2030.gadam visām ES dalībvalstīm ir jāievieš digitālās vadītāja apliecības, kas būs pieejamas mobilajā tālrunī. Tomēr viņa piebilda, ka Eiropas Komisija (EK) apkopos informāciju no dalībvalstīm, un to varētu izdarīt jau agrāk, piemēram, Igaunija šīs apliecības varot ieviest jau tagad.

Paulusa arī norādīja, ka jaunajiem vadītājiem, kuriem ir pārbaudes laiks, būs nulles tolerance pret alkoholu, kas jau sen tika noteikts Vācijā, bet citās dalībvalstīs tas netika īstenots. “Savukārt veselības pārbaudes regulējums tagad paredz, ka, atjaunojot autovadītāja apliecību, dalībvalstīm ir iespēja noteikt, ka no 65 gadu vecuma tā vairs nav derīga 15 gadus, kā tas bija iepriekš. Tas ir tas, ko dalībvalstis var darīt, bet nav obligāti jāveic,” piebilda Paulusa.