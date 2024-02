Annes Flekas grāmatas Vācijā kļuvušas par dižpārdokļiem. Foto: Jens Krick/ IMAGO IMAGES/SCANPIX

“Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

“Jūties iztukšots un noguris? Ir sajūta, ka iznīksti un ar tevi kaut kas nav kārtībā? Uztura speciāliste Dr. med. Anne Fleka ir pastiprināti pievērsusies šai problēmai un atradusi veidu, kā veselīgi izlauzties no noguruma labirinta.”

Tā tiek pieteikta vācu autores Annes Flekas grāmata “Enerģija! Veselīgs ceļš ārā no noguruma labirinta”. Autore grāmatā, kas Vācijā kļuvusi par dižpārdokli, atmasko slēptos enerģijas zagļus un nepārejošā noguruma cēloņus un izskaidro, kā varam spēcināt šūnu un orgānu funkcijas, pareizi attīrīties un, izmantojot dabas spēku, sākt dzīvot pilnvērtīgi un enerģijas pilni. Grāmatā atradīsit arī trīsdesmit dienu pašpalīdzības programmu un receptes enerģiskākai dzīvei. Grāmata “Enerģija!” nupat iztulkota arī latviski, un to izdevusi izdevniecība “Latvijas Mediji”.

Anne Fleka ir medicīnas doktore un tiek uzskatīta par holistiskās medicīnas pionieri, kas neuztver pacienta problēmu šauri, bet gan raugās uz viņu kā vienotu veselumu. Viņa ir viena no pazīstamākajām Vācijas uztura speciālistēm, piesaka izdevniecība.

Interneta vietnē “dr-anne-fleck.com” minēts: “Anne Fleka apvieno mūsdienu pētījumus un tradicionālās dziedināšanas metodes inovatīvā pieejā. Vairākkārt godalgotā bestselleru autore un pieprasītā lektore arī sniedz padomus televīzijas raidījumos, semināros un savā raidierakstā “Dr. Anne Fleck: Veselība un uzturs”.” Anne Fleka studējusi medicīnu Leipcigas universitātē, Parīzes Dekarta universitātē un Akvilas universitātē. Izveidojusi un vadījusi profilaktiskās un uztura medicīnas un aptaukošanās centrus. Autore dzīvo un strādā privātpraksē Hamburgā. Vācijas grāmatu gadatirgū viņa četras reizes pēc kārtas saņēmusi balvas par savām grāmatām segmentā “Veselība”.

A. Fleka savā darbā apvienojot uz pierādījumiem balstītu medicīnu ar alternatīvās medicīnas metodēm, kas Vācijas mediju vidē arī izpelnījusies kritikas devu. Piemēram, vietnē “Spektrum.de” (zinātnes izdevumu izdevniecības sastāvdaļa) žurnāliste Estere Megbele (studējusi medicīnu un zinātnes žurnālistiku) vērš uzmanību, ka grāmatā “Enerģija!” autore miksējot zinātnes atziņas ar pseidohipotēzēm. Žurnāliste uzskata, ka Anne Fleka grāmatā piedāvā pašmārketingu faktu vietā. Grāmatas autore stāstot daudz par savu “Doka Flekas” metodi pieredzē ar saviem pacientiem, taču žurnāliste Estere Megbele uzskata, ka šī metode balstās uz pieņēmumiem. “Spektrum.de” žurnāliste raksta, ka grāmatā publicētie atsevišķu pacientu konkrētās pieredzes un Flekas ārstēšanas metožu stāsti var būt bīstami, jo tas varot mudināt citus slimniekus ārstēt savu hronisko slimību pašiem, nevis izmantot kvalificētu personālu. Šīs atziņas noteikti jāņem vērā arī katram grāmatas lasītājam – daudzi minētie padomi ir ļoti noderīgi, taču pēc grāmatas nevajadzētu pašam noteikt diagnozi savām kaitēm, bet labāk vērsties pie atbilstoša speciālista.

Šajā lappusē publicējam fragmentus no grāmatas nodaļas “Enerģijas nesēji: enerģijas uzturs”.

Enerģijas nesēji: enerģijas uzturs

Visu laiku sev jāatkārto, ka tas, ko, kā, cik bieži un kad mēs ēdam, ietekmē mūsu enerģijas līmeni un veselību. Uzturs ir mūsu šūnu būvelements un dzīves enerģijas degviela.

Septiņi veselīga uztura pamatlikumi:

1. Cik vien iespējams, izvēlieties dabīgus pārtikas produktus, kas ražoti pēc labākās ilgtspējas prakses. Vairieties no transtaukiem, cukura, saldinātājiem un tādām piedevām kā citronskābe vai karagināns (E 407), kas zarnu gļotādā var radīt iekaisīgas izmaiņas. Jo dabīgāks un “godīgāks” ir pārtikas produkts, jo labāk!

2. Baudiet ēdienreizes tad, kad tiešām jūtat patiesu izsalkumu. Nekad neēdiet, slēptu izjūtu dzīti. Nekad neizmantojiet ēdienu kā mierinājuma plāksteri.

3. Košļājiet, līdz mutē ir putriņa.

4. Baudiet savu maltīti mierā. Ik pa laikam nolieciet dakšiņu malā. Beidziet ēst pirms “esmu paēdis” sajūtas.

5. Dzeriet pirms maltītes vai starp maltītēm. Klausiet savai īstajai slāpju sajūtai.

6. Sevi ir pierādījis 2–3 maltīšu princips. Atļaujiet sev kaut ko apēst starp maltītēm, ja tiešām jūtat izsalkumu, jo katra maltīte kairina cukura līmeni asinīs, katra maltīte organismā provocē nelielu iekaisumu jeb tā saukto dismotilitāti, kas parasti veikli norimst. Ja nepieciešams, izvēlieties “avārijas” našķus, kas nedaudz kairina cukura līmeni asinīs, – sauju riekstu, mandeļu vai dažādu sēklu.

7. Ieturiet pauzi starp maltītēm pa nakti, optimāli tās ir vismaz 12 stundas sievietēm un 13 stundas vīriešiem. Tādējādi tiek aktivizēts autofāgijas jeb šūnu atkritumu izvešanas pulkstenis. Brokastis padariet par vēlajām brokastīm. [..]

Uztura pamats

Pirmā plāna lomas atveidotāji jūsu ēdienkartē ir ar uzsvaru uz augu izcelsmi un daudz dārzeņiem. Dārzeņi! Jūs redzēsiet: vairāk ar vitālvielām un ūdeni bagātu zaļumu, kas rada sāta sajūtu, nenozīmē garlaicīgu vienmuļību uz šķīvja. Tiem pievienosim garšīgus salātus, garšaugus un garšvielas ar pretiekaisuma iedarbību, augļus ar nelielu cukura saturu, veselos taukus un eļļas, kā arī augstvērtīgas olbaltumvielas veselīgā daudzumā, proti, vienā ēdienreizē sauju riekstu, mandeļu, sēklu, sēņu, bioloģiskas izcelsmes olu un, ja vēlaties, nedaudz bioloģiski audzētas gaļas vai zivs. Arī nedaudz ogļhidrātu – tas ir labi. Aktīvs cilvēks, protams, var atļauties lietot vairāk ogļhidrātu nekā tas, kurš vēl kavējas uz dīvāniņa. [..]

Enerģijas devēji: vitālvielas no zaļumiem

Īpašu vietu uz enerģijas šķīvja ir pelnījuši tumši zaļi augu izcelsmes produkti. Tie pieskaitāmi vērtīgākajiem pārtikas produktiem, ko māte daba mums piedāvā. Zaļā augu krāsviela hlorofils ir pārpildīta ar saules gaismas enerģiju un tādējādi stiprina visu mūsu enerģiju kopumā. [..] Hlorofils no pārtikas paātrina jūsu sarkano asinsķermenīšu atjaunošanos. Tas tātad pozitīvi ietekmē jūsu enerģijas līmeni, jo tas palīdz transportēt skābekli asinīs. Zaļie lapu dārzeņi un salāti turklāt piegādā lielu daudzumu vitāli svarīgo minerālvielu – magniju un kāliju. [..] Enerģijas programmai ir īpaši piemēroti šādi pārtikas produkti:

* dažādi kāposti (brokoļi, zaļie lapu kāposti, rožkāposti), mangolds, pakčojs, zaļās pupas, spināti, lauka salāti, rukola, galviņsalāti utt.;

* garšaugi: baziliks, pētersīļi, koriandrs, rozmarīns, timiāns, majorāns;

* jūras augi: aļģes, piemēram, jūras kāposti, Eisenia bicyclis, sarkanās aļģes.

Svaigi dārzeņi un augļi

Vēl vienu goda vietu uz jūsu šķīvja ir pelnījuši svaigi dārzeņi un augļi, piemēram, salātu vai smūtija formā. Svaigos dārzeņos un augļos ir daudz ūdens, balastvielu un uzturvielu, un ar tiem tiek uzņemts gana daudz enzīmu, kas atbalsta gremošanu un vielmaiņu. Enzīmi paātrina organismā visus dziednieciskos procesus, un tie ir jutīgi pret karstuma ietekmi. Tādēļ centieties ēst svaigus dārzeņus un augļus ne vēlāk kā pēcpusdienā. Zaļie smūtiji vai svaigi spiestas dārzeņu sulas dod iespēju padarīt vērtīgāku ēdienkarti tiem cilvēkiem, kuri nelabprāt ēd dārzeņus. [..]

Veselīgie tauki un eļļas

Luksusa klases enerģijas nesēji ir veselīgie tauki un eļļas. Tauki diemžēl tikuši netaisnīgi apsūdzēti. Aktuālie pētījumi liecina, ka optimālā daudzumā un kvalitātē tie ir lieliska jūsu šūnu degviela. Un vēl: labie tauki ne vien rūpējas par jūsu veselību, bet arī par garšu. Tie jūs apgādā ar svarīgiem vitamīniem (taukos šķīstošo E, D, K un A vitamīnu) un rūpējas par patīkamu sāta sajūtu. Lai gan tauki no kaloriju bagātības viedokļa ir smagsvari uzturvielu vidū, tomēr tauki, ogļhidrāti un olbaltumvielas neatkarīgi no kaloriju skaita organismā tiek atšķirīgi pārstrādāti. Verdziskā kaloriju skaitīšana ir izrādījusies kapitāla alošanās. Ne jau kaloriju bilance, bet gan tādu ēdienu izvēle, kas tikai nedaudz kairina cukura līmeni asinīs, ir izšķirīgi svarīga ceļā uz augstu enerģijas līmeni un veselīgu ķermeņa svaru. Tādēļ labie tauki, ja tos kombinējam ar balastvielas bagātīgi saturošiem dārzeņiem, salātiem un olbaltumvielām, nevis makaroniem, rīsiem, maizi, kartupeļiem vai kukurūzu, mūs nevis paresnina, bet gan slaidina un atveseļo.

Tauku jautājumā, jāsaka, kā ir, esmu stingra. Nav runa par pašiem taukiem, bet gan par samērīgi lietoto tauku kvalitāti un veidu, kā ar tiem rīkojaties. Tas viss lemj par jūsu šūnu veselības stāvokli un līdz ar to par jūsu vitalitāti. Īsi un skaidri – mēs nenovecojam, mēs kļūstam tādi nesvaigi un tādēļ zaudējam enerģiju. Tomēr, ja ļausieties veselīgo tauku neaptveramajam dziednieciskajam spēkam, tad iepazīsiet jaunu vitalitātes, dzīves kvalitātes un enerģijas līmeni.

Šodien tauki, izņemot gauži destruktīvos transtauku bandītus, ir attaisnoti. Visi tauki – gan piesātinātie, gan vienkāršās un saliktās nepiesātinātās tauk­skābes – ir pelnījuši vietu uz jūsu šķīvja. Pats par sevi saprotams – veselīgā daudzumā un kvalitātē. [..] Jūsu veselībai ir būtiska savstarpējā taukskābju attiecība. Svarīgs ir optimāls līdzsvars starp saliktajām nepiesātinātajām omega-3 un omega-6 taukskābēm. Omega-3 ir pretiekaisuma iedarbība, tās sargā asinsvadus un ir pieprasītas enerģijas piegādātājas. Lielākajai daļai cilvēku to ievērojami trūkst. Kā tā? Redziet, ja uzturā regulāri tiek lietots pārāk daudz labības produktu vai gatavo ēdienu, mazvērtīgu, rafinētu un/vai omega-6 bagātu eļļu (piemēram, dadžu eļļa vai kukurūzas asnu eļļa), tad omega tauku līdzsvars tiek izjaukts par labu iekaisumus veicinošajiem omega-6 taukiem. [..]

Raugieties, lai katru dienu uzņemat omega-3 taukus, kuru avots ir, piemēram, lineļļa, valriekstu un kaņepju eļļa, treknās zivis, piemēram, lasis vai siļķe, kas nav mākslīgi audzēti. [..] Tikai kā atslēgvārdi augu eļļa un omega-3 nav pozitīva efekta garantija. Lasiet produktu etiķetes un meklējiet tādas norādes kā “spiests bez gaismas, karstuma un skābekļa ietekmes” vai “omega drošs”. [..] Eļļas, kurās ir daudz piesātināto taukskābju, piemēram, kokosriekstu tauki vai gī sviests, augstā temperatūrā ir stabilākas. Rapšu eļļa, ja jums tā garšo, ir piemērota aukstajiem ēdieniem. [..] Olīveļļa, kas marķēta ar “extra virgin”, kā vēsta jaunākie pētījumi, ir piemērota stiprai karsēšanai. Tādēļ ar labu garšu un vērtību veselībai virtuvē kā universālā eļļa sevi ir pierādījusi dabīgā “extra virgin” olīveļļa. Atvadieties no rafinētām augu eļļām, kas ir intensīvi apstrādātas, un no transtaukiem, ko satur gatavie un eļļā cepti ēdieni. Kā pieredzējis detektīvs jūs nelietīgos “slepkavtaukus” atpazīsiet, ja uz etiķetes redzēsiet: “daļēji cietināti tauki”, “cietināti” vai “augu tauki” un “daļēji hidrogenizēti”.

Tālāk grāmatā autore sniedz pārskatu par labākajiem enerģijas uztura produktiem, receptes veselīgām maltītēm, kā arī citus ieteikumus noguruma pārvarēšanai un veselīgam dzīvesveidam.