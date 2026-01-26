Nē, tas nav tikai aukstuma dēļ: iemesli, kāpēc vējstikls aizsalst no iekšpuses 0
Sals un ledus uz automašīnas logu iekšpuses gandrīz vienmēr nozīmē kavēšanos pirms došanās ceļā. Stikls būs jānotīra ar rokām vai jāgaida, līdz sildītājs atjaunos redzamību. Tieši tāpēc ir svarīgi zināt, kas izraisa vējstikla aizsalšanu, un laikus veikt nepieciešamos pasākumus.
Slapji paklāji
Patiesībā ledus un sarma uz stikla iekšpuses ir sasalis mitrums, kas atrodas salonā. Galvenais faktors ir gaisa mitrums, un ziemā tā lielākais avots parasti ir grīdas paklājiņi, kuros sakrājas ūdens no slapjiem apaviem.
Kad salonā temperatūra ir virs nulles – piemēram, darbojas sildītājs vai auto stāv saulē – ūdens no paklājiņiem iztvaiko un nosēžas uz aukstā stikla. Kad temperatūra pazeminās, mitrums pārvēršas ledū.
Tāpēc speciālisti iesaka regulāri pārbaudīt, vai salons ir sauss. Vienkāršākais risinājums – periodiski izņemt paklājiņus un ļaut tiem pilnībā izžūt siltā telpā.
Bojāts sildītājs
Ja apkures sistēma nenodrošina pietiekamu siltumu, salons paliek mitrs. Šādos apstākļos vējstikls un sānu logi nesasilst pietiekami, un uz tiem kondensējas mitrums.
Līdzīgi var notikt, ja ventilators darbojas vāji vai ir bojāts – nepietiekama gaisa plūsma neļauj efektīvi noņemt mitrumu no stikla.
Apkures sistēmai jādarbojas pilnvērtīgi. Dažkārt pietiek vien ar salona filtra nomaiņu, jo aizsērējis filtrs bloķē gaisa plūsmu uz logiem. Pareizi funkcionējošs sildītājs nav tikai komforta, bet arī drošības jautājums.
Netīri logi
Netīrs stikls veicina kondensāta veidošanos pat aukstā laikā. Tauki, putekļi un citi nosēdumi veido ideālu virsmu mitruma uzkrāšanai.
Logi regulāri jātīra gan no ārpuses, gan no iekšpuses, izmantojot kvalitatīvus stikla tīrīšanas līdzekļus, kas efektīvi noņem taukus un aplikumu.
Ilgstoši ieslēgta recirkulācija
Ja salons ilgstoši strādā recirkulācijas režīmā, tajā nenonāk svaigs gaiss, un mitrums no pasažieru elpas un apģērba nosēžas uz stikla. Zemā temperatūrā tas ātri pārvēršas ledū.
Recirkulāciju izmantojiet tikai īslaicīgi, piemēram, lai ātri uzsildītu salonu. Braukšanas laikā ventilācijai jādarbojas ar svaiga gaisa ieplūdi no ārpuses.
Īpašie līdzekļi
Lai samazinātu logu aizsvīšanu, pieejami speciāli ķīmiskie pretmiglošanas līdzekļi. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai tie nepasliktina redzamību pretimbraucošo transportlīdzekļu lukturu gaismā.
Speciālisti iesaka neapstrādāt visus logus vienlaikus – atstājiet vismaz vienu, piemēram, aizmugurējā sānu logu, neapstrādātu, lai mitrumam būtu iespēja kondensēties tieši tur.
Kā ziemā novērst logu aizsalšanu?
Pilnībā izvairīties no aizsvīšanas un apledojuma ziemā ir grūti, taču šos padomus ievērojot, problēmu var ievērojami samazināt:
- Automašīnā vienmēr turiet skrāpi (vēlams gumijas) un ledus atkausēšanas šķidrumu.
- Neatstājiet ilgstoši ieslēgtu recirkulācijas režīmu.
- Regulāri tīriet logus no iekšpuses, izmantojot līdzekļus, kas noņem taukus un aplikumu.
- Pārliecinieties, ka stikls ir caurspīdīgs, pirms došanās ceļā – vējstikla tīrīšana braukšanas laikā ir ārkārtīgi bīstama.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.