Vai zināji, ka siltais gaiss ir jāizlaiž ārā? Noderīgi padomi, kas palīdzēs izvairīties no automašīnas durvju aizsalšanas 0
Ziemas mēnešos daudzi autovadītāji saskaras ar vienu un to pašu problēmu – automašīnas durvis vai logi aizsalst un atvēršana kļūst par īstu izaicinājumu. Šāda situācija pazīstama daudziem autovadītājiem, taču ir vairāki vienkārši paņēmieni, kas ļauj izvairīties no šāda pārsteiguma.
Lūk, pāris praktiski ieteikumi, kurus ir vērts ņemt vērā:
Atver durvis un ļauj siltajam gaisam no automašīnas salona izplūst
Pēc tam, kad esi beidzis braucienu un novietojis auto stāvvietā, atver visas durvis uz pāris minūtēm. Šis vienkāršais paņēmiens ļauj izplūst salonā sakrājušajam siltumam un mitrumam. Ja durvis paliek aizvērtas, siltais gaiss kondensējas uz blīvēm un logiem un nakts laikā sasalst.
Silikona spreji
Automašīnas durvju gumijas ir jutīgas pret aukstumu. Ja tās sasalst durvis vienkārši vairs nav iespējams atvērt. Lai to novērstu, ziemā ieteicams izmantot speciālus silikona sprejus vai blīvējumu aizsarglīdzekļus. Tie padara gumijas elastīgas un mazina ledus veidošanos. Vienkārši uzsmidzini nedaudz uz blīves, un nākamajā rītā durvis būs daudz vienkāršāk atvērt.
Ja iespējams, novieto automašīnu zem nojumes
Ja iespējams, automašīnu ziemas naktīs novieto vietā, kas pasargāta no tieša vēja un nokrišņiem. Vēja aizsargātas vietas ne tikai aizsargā no sala, bet arī palīdz uzturēt auto salīdzinoši siltu un durvju blīves elastīgas. Pilsētā, kur ir daudz putekļu un piesārņojuma, šis paņēmiens īpaši noder, jo sniegs uz zemes satur daudz piemaisījumu, kas veicina ledus veidošanos.
Slēdzeņu aizsardzība
Durvju slēdzenes ziemā ir īpaši neaizsargātas pret salu. Speciāli līdzekļi vai silikona spreji neļauj tām aizsalt. Ja slēdzene jau ir sasalusi, nekādā gadījumā nemēģini atvērt to ar spēku, jo tas var sabojāt mehānismu. Labāk lieto speciālus atsaldēšanas līdzekļus vai siltu gaisa plūsmu, lai droši atbrīvotu slēdzeni.
Sausi logi un durvju blīves
Pirms atstāj auto uz nakti, pārliecinies, ka logi un durvju blīves ir sausi. Mitrs logs vai sniegs uz stikla rada papildu kondensātu salonā, kas nakts laikā pārvēršas par ledu. Tas nav tikai nepatīkami, bet var sabojāt arī durvju mehānismu.