Foto: Pixabay

Kā pareizi lietot serumu ādas kopšanai?







Veselīgas un gludas sejas ādas panākšanai nepieciešamas regulāras rūpes. Ādas attīrīšana, mitrināšana un aizsardzība ir galvenie stūrakmeņi ceļā uz starojošu ādu dažādos dzīves posmos. Brīdī, kad sejas ādas kopšanas rituāls ir it kā nostiprināts, tomēr var rasties sajūta, ka ādai kaut kā pietrūkst, un, iespējams, ka tieši serums var tas nepieciešamais papildu līdzeklis ikdienas rituālā, lai sasniegtu vēl mirdzošāku un skaistāku sejas ādu. Kas jāņem vērā, izvēloties serumu, un kurš no serumiem varētu būt vispiemērotākais ādas vajadzībām? Par to portālam LA.LV zināja stāstīt aptieku tīkla “Apotheka” konsultante Arta Bogdānova.

“Serums ir plānas viskozitātes kosmētikas līdzeklis, kas satur koncentrētu aktīvo vielu sastāvdaļu daudzumu. Visbiežāk tas tiek veidots uz ūdens bāzes, tekstūra ir šķidrāka par krēmu un gēlu. Nereti serums var saturēt arī dažādas vērtīgas eļļas ādai, piemēram, rīcineļļu, kas bagāta ar E vitamīnu un cīnās ar brīvajiem radikāļiem, vai sojas pupiņu eļļu, kas palielina kolagēna sintēzi ādā. Seruma vieglā konsistence ļauj aktīvajām vielām viegli un dziļi uzsūkties ādas slāņos, tādējādi sasniedzot vēlamo efektu labāk nekā ar krēmu, losjonu vai fluīdu,” tā stāsta aptieku tīkla “Apotheka” konsultante Bogdānova.

Jāatceras, ka, aktīvajām vielām sasniedzot dziļākos epidermas slāņus, virskārtā vērtīgās komponentes paliek mazā apjomā, tādēļ pēc seruma uzklāšanas ir nepieciešama mitrināšana ar ādas tipam piemērotu krēmu, losjonu vai fluīdu. Savukārt, ja serumu lieto no rīta, nedrīkst aizmirst arī par saules aizsargkrēma uzklāšanu pēc mitrinošā līdzekļa lietošanas.

Serums, ampula vai fluīds – kuru izvēlēties?

Serumos ierasti tiek iekļautas vairākas aktīvās vielas, kas paredzētas konkrētam mērķim, piemēram, lai padarītu gaišāku ādas toni vai izlīdzinātu pigmentācijas pēdas, palīdzētu cīnīties ar grumbiņām, intensīvi mitrinot ādu u.tml. Serumu ir viegli sajaukt ar citiem skaistumkopšanas produktiem, piemēram, ampulām vai fluīdiem.

Fluīds ir vairāk atšķaidīta forma, un tā formula vairāk piemērota kombinētai un taukainai ādai, kurai mitrinošais krēms var būt par “smagu”. Savukārt ampula ir ļoti koncentrēta, bet satur mazāk aktīvo vielu nekā serums. Ampulas iesaka izmantot, ja ir nepieciešama vienas sastāvdaļas “turbo deva”, lai ārstētu noteiktu ādas problēmu, bet serumu var lietot kā vairāku uzdevumu veicēju, ar to papildinot ikdienas sejas ādas kopšanas rituālu.

Kā pareizi lietot serumu?

Serumu var lietot vienu vai divas reizes dienā pēc ādas attīrīšanas un tonizēšanas, pirms krēma uzklāšanas. Cik bieži to lietot, tas ir atkarīgs no vēlamā mērķa un produkta aktīvo vielu koncentrācijas, tāpēc rūpīgi jāiepazīstas ar tā lietošanas nosacījumiem uz iepakojuma. Jāņem vērā, ka ne visu serumu aktīvās vielas ir savienojamas ar UV stariem, tādēļ šos produktus iesaka lietot nakts laikā.

“Pretpigmentācijas un antioksidantu serumi vislabāk iedarbojas, ja tos lieto no rīta, jo tie palīdz aizsargāt ādu pret vides piesārņojumu un brīvo radikāļu veidošanos. Pretnovecošanās serumi ir piemērotāki lietošanai uz nakti, tādējādi ļaujot sastāvdaļām sadarboties ar ķermeņa diennakts ritmu un ādas atjaunošanos. Mitrinošos serumus sausākai ādai var lietot divas reizes dienā, lai palīdzētu labāk saglabāt ādu mitrinātu. Lietojot serumu, ir nepieciešami divi līdz četri zirņa lieluma pilieni. Svarīgi ir serumu uzklāt uz tīras, sausas ādas un pēc tam nogaidīt vismaz 30-60 sekundes, lai tas uzsūcas un tad uzklāt citus produktus,” norāda aptieku tīkla “Apotheka” konsultante Bogdānova.

Kā izvēlēties piemērotāko serumu ādas vajadzībām?

• Pretnovecošanās serumi var palīdzēt novērst vai mazināt smalko līniju un grumbu parādīšanos. Kolagēna sintēze ar gadiem samazinās organismā, tādēļ grumbiņas un līnijas sejas ādā kļūst izteiksmīgākas. Aktīvās vielas, piemēram, retinols (A vitamīns), Bakučiola (dabīga retinola alternatīva) un niacinamīds (B3 vitamīns), parūpēsies par to, lai ādā tiktu stimulēts hialuronskābes līmenis un tā kļūtu gluda un mitrināta, mazinot redzamās novecošanās pazīmes.

• Izgaismojošie (balinošie) serumi ir paredzēti, lai novērstu hiperpigmentāciju un samazinātu ādas toņa izmaiņas. Šie serumi satur askorbīnskābi (C vitamīnu), antioksidantus, kas inhibē enzīmu un atbild par melanīna ražošanu. Tāpat balinošajos serumos tiek izmantots niacinamīds, kas ir vēl viena efektīva sastāvdaļa pigmentācijas plankumu mazināšanai.

• Mitrinošie serumi nodrošina intensīvu mitrināšu, un tie būs piemēroti visiem ādas tipiem. Ne vienmēr cilvēkiem ikdienā izdodas uzņemt pietiekamu ūdens daudzumu organismā, tādēļ nepieciešamo mitrumu ādai var sniegt ar seruma palīdzību. Visizplatītākā sastāvdaļa mitrinošajos serumos ir hialuronskābe, kas pievelk ūdens molekulas un palīdz ādai atgūt elastību, un veicina kolagēna sintēzi.

• Poru sašaurināšanai ieteicams izvēlēties serumus ar alfa hidroksi (AHA) skābēm, piemēram, glikolskābi vai pienskābi, kā arī salicilskābi, kas ir beta hidroksi skābe (BHA). Šīs skābes darbosies kā pīlings ādai, palīdzēs atbrīvoties no atmirušajām ādas šūnām, ārstēs poras, atbrīvojot tās no baktērijām, kā arī tās sašaurinās.

• Antioksidantu serumi būs piemēroti vispārējai ādas aizsardzībai. Tie palīdzēs aizsargāt ādu pret apkārtējās vides un UV bojājumiem, kā arī cīnīsies pret ādas novecošanos. Galvenās sastāvdaļas antioksidantu serumos ir C un E vitamīni, resveratrols un niacinamīds.