Seno, pārbaudīto metodi – sāpoša kakla skalošanu ar sālsūdeni, šķiet, savu reizi ir izmēģinājis ikviens. Bieži vien tā patiešām palīdz. Taču ir arī citi skalošanas līdzekļi, kas var būt tieši laikā, ja kaklā kasās.

Vīrusiem ir tāda daba – iekļūt organismā caur muti vai degunu, ieperināties augšējos elpceļos un vairoties uz nebēdu, izraisot tipiskus simptomus – kakla sāpes, šķavas. Līdz 80% gadījumos sāpes kaklā izraisa vīrusi, pārējos – baktērijas, bet dažreiz sāpēm pie vainas ir sēnīšu infekcija. Pret vīrusa infekcijām medikamentu īsti nav, tie, kas pieejami, ir vērsti uz konkrētu simptomu mazināšanu. Tādēļ, ja izskatām kakla skalošanu kā terapijas metodi, jāņem vērā, ka skalošana būs iedarbīgāka tieši bakteriālas infekcijas gadījumā.

Ar ko skalot – sālsūdeni, tēju?

“Mēness aptiekas” farmaceite Daiva Āboliņa uzsver, ka ar tradicionālo mājās pagatavojamo sālsūdeni ir jāuzmanās: “Nevajadzētu pārcensties ar šī šķīduma koncentrāciju – te nedarbosies princips “jo stiprāks, jo labāk”. Sāls sausina gļotādu un tātad – pēc skalošanas sajūtas var būt vēl nepatīkamākas. Tādēļ skalošanai būtu jālieto viegls sālsūdens šķīdums.

Saaukstēšanās sākumposmā skalošanai palīdzīgi var būt ārstniecības augu uzlējumi, tējas, kas var palīdzēt mazināt sāpes, aizsmakumu, iekaisumu un infekcijas izraisītāju koncentrāciju, tos izskalojot. Šai ziņā labi noder kumelītes, kliņģerītes, salvija, eikalipta lapas, asinszāles lakstu tējas. Novārījumiem var izmantot ozolu vai vītolu mizas.”

Šķīdināmu pulveri vai jau gatavu šķīdumu?

Laba alternatīva dabiskajiem līdzekļiem ir furagīna pulveri, kas diezgan veiksmīgi cīnās ar baktērijām rīklē un mutes dobumā. Visticamāk, pirms pulverīšu iegādes farmaceits uzdos precizējošus jautājumus par slimības gaitu un citiem simptomiem, lai ieteiktu gan skalošanas režīmu, gan papildu līdzekļus, kas arī var būt palīdzīgi.

“Viens no būtiskākajiem faktoriem jebkuras terapijas laikā ir pareiza zāļu lietošana. Šajā gadījumā svarīgi zināt, kā no pulvera pagatavot skalojamo šķīdumu. Paciņu izšķīdina vienā glāzē (200 ml) karsta ūdens. Ļauj atdzist un skalo ar siltu šķidrumu divas, trīs reizes dienā.

Pieejams ir arī jau gatavs skalojamais šķīdums ar pretiekaisuma un pretsāpju īpašībām, ko nodrošina aktīvā viela benzidamīds. Tas nav jāgatavo – atliek vien ieliet ēdamkaroti (15 ml) šķīduma, aptuveni pus minūti paskalot kaklu un šķīdumu izspļaut, izvairoties no norīšanas.”

Svarīgākais par pareizu kakla skalošanu

Nedarīt to pārlieku bieži un intensīvi. Optimāli būs skalot kaklu trīs reizes dienā.

Jāņem vērā, ka pēc skalošanas līdzeklim jāļauj iedarboties, tādēļ nākamo pus stundu nevajadzētu ne ēst, ne dzert.

Ilgstoša skalošana nav nepieciešama. Parasti kaklu rekomendē skalot no trim līdz septiņām dienām (atkarībā no līdzekļa).

Skalošana neizslēdz citu līdzekļu lietošanu. Starplaikos var noderēt arī kāds kakla aerosols vai sūkājamās tabletes. Dažādiem simptomiem ir dažādi preparāti, tādēļ ieteicams konsultēties ar farmaceitu.

Kakla skalošana nav piemērota metode maziem bērniem, jo bērns var skalojamo šķidrumu norīt. Skalošanu var mēģināt no aptuveni sešu gadu vecuma. Līdz tam – smiltsērkšķi vai Islandes ķērpi saturošas sūkājamās konfektes vai bērnam piemērots aerosols.

Kakla sāpju ārstēšanas laikā jāizvairās gan no aukstiem, gan karstiem dzērieniem – tie tikai pasliktina stāvokli, kairinot rīkles gļotādu.

Izskalo arī degunu!

Viens no vīrusa infekcijas simptomiem bieži vien ir tekošs deguns. “Skalošana iesnu gadījumā ir labs veids, kā atvieglot simptomu, jo skalojot attīrās deguna dobumi, elpot kļūst vieglāk un samazinās arī iespējamo komplikāciju risks. Skalošanas šķidrumu mājas apstākļos var pagatavot šādi: 240 ml vārīta, atdzesēta ūdens pievieno pus tējkaroti vai tējkaroti vārāmā vai jūras sāls. Aptiekās ir pieejami arī dažādas koncentrācijas (0,9– 2,6%) jūras vai sāls ūdens šķīdumi. Dažiem var būt pievienota eikalipta ēteriskā eļļa, alvejas ekstrakts, savvaļas piparmētras ekstrakts,” stāsta farmaceite un uzsver, ka deguna skalošana ar izotonisko sāls šķīdumu vai jūras ūdeni ir ieteicama gan, lai mitrinātu sausu deguna gļotādu, gan arī, lai atbrīvotu degunu no liela apjoma izdalījumiem. Ar izotonisko šķīdumu var skalot pat jaundzimušo deguntiņus! Hipertoniskais sāls šķīdums būs noderīgs, ja deguns ir aizlikts, kā arī alerģisku iesnu gadījumā.

Degunu var skalot diezgan bieži – 6 reizes dienā. Skalojamam līdzeklim jāļauj dažas minūtes iedarboties pirms degunu izšņauc, savukārt zīdainim tas jāatbrīvo uzreiz pēc skalošanas, izdalījumus atsūcot ar aspiratoru.

