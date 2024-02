Mēness aptieka: Ziemā galvenie jautājumi farmaceitam – kā nesaslimt, pazemināt temperatūru un dziedēt traumas Ieteikt







Šoziem tradicionāli pieprasīti ir imunitātes stiprināšanai un vispārējai saslimšanai paredzēti produkti – pērk arī kruķus, ziedes sasitumu ārstēšanai un līdzekļus ķermeņa kopšanai, liecina “Mēness aptiekas” vērojumi. Vēl cilvēki vairāk jautā, kā izvairīties no gripas, īpaši, ja ar to jau saslimis kāds tuvinieks.

Kā stiprināt imunitāti?

Ziemā īpaši pieprasīti aptiekas produkti ir dažādi vitamīni, īpaši C vitamīns, aizvadītajos gados pieaugusi iedzīvotāju izpratne par D vitamīna lietošanas nepieciešamību, apstiprina “Mēness aptiekas” farmaceite Gunita Petrovica. Tāpat, īpaši tuvojoties pavasarim, pastiprināti tiek iegādāti dažādi kompleksie vitamīni. Farmaceite arī norāda, ka iedzīvotājiem būtu vēlams laboratoriski pārbaudīt, kāds ir D vitamīna līmenis, lai aptiekā ieteiktu piemērotāko un kādās devās būtu jālieto. Tiem, kuri sporto, ziemā aktuāla ir papildu magnija uzņemšana, kas arī līdz ar to tiek iegādāts vairāk.

Kā nesaslimt pārējiem ģimenē?

“Pašreiz daudzi bērni slimo ar gripu, un tuvinieki, pērkot zāles jaunākajiem ģimenes locekļiem tās ārstēšanai, jautā, kā viņiem pašiem palikt veseliem? Īpaši svarīgi tas ir cilvēkiem ar novājinātu imunitāti, vecāka gadu gājuma iedzīvotājiem un vairāku hronisku slimību pacientiem. Piemēram, no saslimšanas ar gripu īpaši jāuzmanās arī cukura diabēta pacientiem, taču redzam, ka ārsts mazajam pacientam ir izrakstījis recepti zālēm pret gripu, bet piemirsts par pieaugušā pasargāšanu no tās. Viens ir dažādi vitamīni, minerālvielas, lai stiprinātu imunitāti, bet ārstiem arī pieaugušajiem ir iespēja izrakstīt recepšu zāles, lai viņus pasargātu no saslimšanas ar gripu, ja tuvinieks jau ar to slimo,” stāsta “Mēness aptiekas” farmaceite Gunita Petrovica.

Kā pazemināt temperatūru?

Tradicionāls jautājums ziemas periodā ir, ko no aptiekā nopērkamajiem produktiem lietot, ja ir temperatūra. Šeit farmaceite Gunita Petrovica atgādina, ka primāri svarīga ir šķidruma dzeršana, un, kamēr temperatūra nav augstāka par 38 grādiem, vajadzētu ļaut organismam pašam cīnīties. Tikai, ja ķermeņa temperatūra ir jau 39 grādi un augstāka, vajadzētu lietot temperatūras samazinošus līdzekļus. Pēc farmaceites vērojumiem, daudzi tomēr steidzas iegādāties zāles un pacientam tās sākt lietot, kad tas vēl nebūtu nepieciešams.

Līdz ar vispārējo saslimšanu intensitāti ziemas periodā pieprasīti ir arī dažādi dabīgi augu sīrupi, tējas, kā arī tiek lietoti imunitātes stiprināšanai. Gunitas Petrovicas ieteikums ir uzklausīt farmaceita ieteikumus par piemērotākajām, jo tējām var būt dažāda iedarbība. Populāras ir no dažādiem augiem sagatavotas kompleksas tējas, ko lietot saaukstēšanās laikā, organismu attīrošas tējas.

Kā dziedēt traumas?

Tikko ziemā pasliktinās laikapstākļi, ielas kļūst slidenas, aptiekas farmaceitiem jāpalīdz vairāk arī tiem, kuri pēc kritiena guvuši dažādas pakāpes sasitumus, sastiepumus vai pat lūzumus, atklāj Gunita Petrovica: “Ja pat trauma nav liela, mūsu ieteikums ir vērsties pie ārsta, sāpošajai vietai veikt rentgenu!” Ziemā aptiekā pieprasītas ir aukstuma kompreses, ko var izmantot, piemēram, ja sasituma vietā veidojas pampums. Pieprasītas ir ziedes, lai mazinātu zilumus, uzlabotu asinsriti, mikrocirkulāciju. Ziedes, kas satur heparīnu gan vajadzētu smērēt ne ātrāk kā nākamajā dienā pēc gūtās traumas, tās nedrīkst lietot atvērtām brūcēm. Ja pēc paslīdēšanas uz ledus ir, piemēram, kājas sastiepums, tiek izmantotas elastīgās saites. Tomēr arī šeit vienmēr seko farmaceita ieteikums, tās vajadzētu izmantot tikai slodzes laikā – katrā konkrētā gadījumā vēlams konsultēties ar ārstu. Ja traumas ir smagākas, piemēram, lauzta kāja, aptiekā tiek iegādāti arī kruķi, un Gunita Petrovica paskaidro, tā kā viņa strādā “Mēness aptiekā” blakus Bērnu klīniskajai universitātes slimnīcai, Rīgā, tad biežāk pieprasīti ir tieši bērnu augumam atbilstoši kruķi.

Kā mitrināt ādu?

“Tuvojoties pavasarim, daļa iedzīvotāju apjauš, ka āda kļuvusi sausāka un jautā mums, kā to iespējams mitrināt. Arī šeit atgādinām, ka primāri, lai tiktu lietots vairāk šķidrums, pietiekams būtu D vitamīna līmenis. Ziemā ādu ir ļoti svarīgi kopt, jo citādi tā kļūst sausa, var sākt sprēgāt pēdas, pēcāk ādas plīsumu dziedēšana ir kompleksāka,” komentē farmaceite Gunita Petrovica. Līdz ar to aptiekās palielinās pieprasījums pēc ādu kopjošiem losjoniem, dažādiem krēmiem, dušas eļļām. Gunita Petrovica atgādina, ka roku krēmu šajā laikā vajadzētu lietot pēc katras roku mazgāšanas, tāpat vairāk uzmanības pievērst visa ķermeņa kopšanai, kas aukstuma un arī apkures radītā sausā gaisa telpās dēļ ziemā ir sarežģītāka nekā citos gadalaikos. Ļoti daudz tiek iegādāti arī lūpu balzami, jo lūpas tiešā veidā ir pakļautas aukstajam āra gaisam, daudziem ir tendence tām sprēgāt, novērojusi Gunita Petrovica. Atsevišķi lūpu balzami ir arī ar pretvīrusu darbību.

