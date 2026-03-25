Kā sabiedrībai jārīkojas gadījumā, ja pamanīts aizdomīgs drons
Ņemot vērā pēdējā pusgada laikā notikušos incidentus ar dažādu kaujas bezpilota lidaparātu ielidošanu Latvijas gaisa telpā un aizsardzības nozares ekspertu pieļauto iespējamību, ka šādi incidenti var atkārtoties arī turpmāk, aizsardzības nozares portāls sargs.lv ir sagatavojis norādījumus iedzīvotājiem, kā rīkoties drona incidenta gadījumā.
Aicinām šo informāciju uztvert kā papildinājumu “72 stundu” sadaļā pieejamajiem materiāliem par sagatavošanos krīzes situācijai, raksta portāls.
Neidentificēti droni jeb bezpilota lidaparāti (BPL) potenciāli var radīt dažāda veida apdraudējumu, veicot gan spiegošanas aktivitātes, gan apdraudot personu un infrastruktūras drošību.
Vienlaikus “Sargs.lv” atgādina, ka bezpilota lidaparātus ir atļauts iegādāties un pilotēt saskaņā ar CAA lapā norādītajiem normatīvajiem aktiem un kārtību, iegūstot pilota licenci un veicot drona reģistrāciju.
Plašpatēriņa bezpilota lidaparāti tiek izmantoti gan privātām, gan komerciālām vajadzībām, tāpat dažāda veida dronus savu dienesta pienākumu izpildei lieto gan iekšlietu dienesti (Valsts policija, Valsts robežsardze u.c.), gan NBS.
Tāpēc iedzīvotāji tiek aicināti izvērtēt situāciju, pirms ziņot par potenciālo drona incidentu atbildīgajiem dienestiem. Vienlaikus tiek atgādināts, ka ikvienam ir tiesības ziņot par nesankcionētu drona izmantošanu arī tad, ja cilvēks uzskata, ka tiek apdraudēts viņa privātums, ne tikai personiskā, tavas organizācijas vai publiskā drošība.