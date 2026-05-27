FOTO: ekrānuzņēmums

“Pateicoties tādiem cilvēkiem kā jūs, pasaule ir labāka vieta.” Ķengaragā cilvēki apvienojas, lai palīdzētu nelaimē nonākušai sievietei 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
13:42, 27. maijs 2026
Stāsti Pieredze

Šoreiz mūsu uzmanību piesaistījis kāds aizkustinošs stāsts no Ķengaraga, kas daudziem atgādinājis, ka arī pilnīgi sveši cilvēki nelaimē ir gatavi palīdzēt.

Kokteilis
Viņi paši cieš un liek ciest arī citiem: nosaukti problemātiskākie zodiaka zīmju pārstāvji
RAKSTA REDAKTORS
“Ko tad brīnīties, ka neviens neiet uz šo uzaicinājumu?” Zane samaksā teju 100 eiro par bezmaksas vēža skrīningu
Kokteilis
Neoficiālie padomju laiku bagātnieki: neticami, bet tieši šo profesiju pārstāvji dzīvoja kā nieres taukos 23
Lasīt citas ziņas

Publiskajā “Facebook” grupā “Ķengarags” tika publicēts ieraksts par sievieti, kurai uz ielas pēkšņi kļuva slikti. Pēc aculiecinieku stāstītā, iespējams, sievietei sākusies lēkme, tāpēc uz notikuma vietu izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība.

Sieviete, visticamāk, tika nogādāta Gaiļezera slimnīcā, taču cilvēku uzmanību īpaši piesaistīja fakts, ka viņa nebija viena, līdzi bija arī suns.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Visa Vecrīgas būtība vienā bildē.” Ilze nobažījusies par tukšajām ielām un kafejnīcām
Krievija metas apsūdzēt Baltiju “krievu apspiešanā” – Rīga atbildi parādā nepaliek
Rīgas iecere par ielu apgaismojumu izpelnās asu kritiku: runa ir par vairāk nekā 10 miljoniem eiro

Dzīvnieks netika atstāts nelaimē. Kāds no cilvēkiem, kurš bija viens no pirmajiem notikuma vietā, uzņēmās rūpes par suni, kamēr sociālajos tīklos tika meklēti sievietes tuvinieki un vēl citi cilvēki, kas būtu gatavi palīdzēt.

Iedzīvotāji pieļāva, ka sieviete varētu būt no Ukrainas, jo aculiecinieki ziņoja, ka viņu pavadījis draugs ar izteiktu akcentu.

Komentāru sadaļā ātri vien parādījās desmitiem atsaucīgu cilvēku. Daži piedāvāja pieskatīt suni, citi – palīdzēt nogādāt nepieciešamās lietas uz slimnīcu vai pat sazināties ar radiniekiem.

“Liels paldies par jūsu rūpēm! Jūs nepagājāt garām un izsaucāt ātro palīdzību. Radinieki tika atrasti, un viņi ar jums sazināsies. Jūsu palīdzība tajā brīdī bija nenovērtējama. Pateicoties tādiem cilvēkiem kā jūs, pasaule ir labāka vieta,” raksta kāda sieviete.

“Šādi cilvēki ir vislaipnākie cilvēki, kuriem mums vajadzētu sekot viņu līdzjūtības un laipnības dēļ. Paldies cilvēkam, kurš nepameta suni un palīdzēja sievietei!” raksta kāda cita grupas dalībniece.

Tikmēr Sarmīte komentāru sadaļā norādīja, ka nākamajā rītā būs Gaiļezerā un varētu apciemot sievieti, lai nomierinātu viņu un pateiktu, ka suns ir drošībā.

Vēlāk ieraksta autors paziņoja, ka situācija veiksmīgi atrisināta: “Draugi, paldies! Pasaule ir pilna ar laipniem cilvēkiem! Sunim viss ir kārtībā. Problēma ir atrisināta.”

Daudzi komentētāji atzina, ka šādi stāsti mūsdienās ir īpaši svarīgi, jo atgādina, ka līdzjūtība un vēlme palīdzēt apkārtējiem cilvēkiem nekur nav pazudusi pat ikdienas steigā.

FOTO: ekrānuzņēmums / “Facebook”
Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
“Atrasti maisā ar ūdeni, mēģināti noslīcināt” – dzīvnieku aizsardzības biedrība lūdz palīdzību 5 kucēnu glābšanā
“Jums palīdzēt?” Kādas mammas pieredze veikalā liek citādi paskatīties uz mūsdienu jauniešiem
Atkārtošana – zināšanu māte: kā pareizi rīkoties tad, ja esi kļuvis par aculiecinieku nelaimes negadījumam?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.