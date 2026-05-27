"Pateicoties tādiem cilvēkiem kā jūs, pasaule ir labāka vieta." Ķengaragā cilvēki apvienojas, lai palīdzētu nelaimē nonākušai sievietei
Šoreiz mūsu uzmanību piesaistījis kāds aizkustinošs stāsts no Ķengaraga, kas daudziem atgādinājis, ka arī pilnīgi sveši cilvēki nelaimē ir gatavi palīdzēt.
Publiskajā “Facebook” grupā “Ķengarags” tika publicēts ieraksts par sievieti, kurai uz ielas pēkšņi kļuva slikti. Pēc aculiecinieku stāstītā, iespējams, sievietei sākusies lēkme, tāpēc uz notikuma vietu izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība.
Sieviete, visticamāk, tika nogādāta Gaiļezera slimnīcā, taču cilvēku uzmanību īpaši piesaistīja fakts, ka viņa nebija viena, līdzi bija arī suns.
Dzīvnieks netika atstāts nelaimē. Kāds no cilvēkiem, kurš bija viens no pirmajiem notikuma vietā, uzņēmās rūpes par suni, kamēr sociālajos tīklos tika meklēti sievietes tuvinieki un vēl citi cilvēki, kas būtu gatavi palīdzēt.
Komentāru sadaļā ātri vien parādījās desmitiem atsaucīgu cilvēku. Daži piedāvāja pieskatīt suni, citi – palīdzēt nogādāt nepieciešamās lietas uz slimnīcu vai pat sazināties ar radiniekiem.
“Liels paldies par jūsu rūpēm! Jūs nepagājāt garām un izsaucāt ātro palīdzību. Radinieki tika atrasti, un viņi ar jums sazināsies. Jūsu palīdzība tajā brīdī bija nenovērtējama. Pateicoties tādiem cilvēkiem kā jūs, pasaule ir labāka vieta,” raksta kāda sieviete.
“Šādi cilvēki ir vislaipnākie cilvēki, kuriem mums vajadzētu sekot viņu līdzjūtības un laipnības dēļ. Paldies cilvēkam, kurš nepameta suni un palīdzēja sievietei!” raksta kāda cita grupas dalībniece.
Tikmēr Sarmīte komentāru sadaļā norādīja, ka nākamajā rītā būs Gaiļezerā un varētu apciemot sievieti, lai nomierinātu viņu un pateiktu, ka suns ir drošībā.
Daudzi komentētāji atzina, ka šādi stāsti mūsdienās ir īpaši svarīgi, jo atgādina, ka līdzjūtība un vēlme palīdzēt apkārtējiem cilvēkiem nekur nav pazudusi pat ikdienas steigā.