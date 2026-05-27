Foto. Scanpix/REUTERS/Toru Hanai

Latvijā ceturtdien atkal plosīsies stiprs vējš – vietām iespējams arī pērkona negaiss 0

LETA
15:00, 27. maijs 2026
Ziņas Dabā

Lai gan naktī vējš Latvijā uz brīdi kļūs lēnāks, sinoptiķi brīdina, ka jau pa dienu laikapstākļi atkal strauji pasliktināsies. Daudzviet gaidāms lietus, pērkona negaiss, krusa un ļoti spēcīgas vēja brāzmas.

Tuvākajā diennaktī būs mainīgs mākoņu daudzums. Nakts stundās vietām īslaicīgi līs, dienā – daudzviet. Šur tur dārdēs pērkons un kritīs krusa.

Minimālā gaisa temperatūra naktī būs no +4 grādiem dažviet valsts austrumos līdz +10 grādiem piekrastē. Dienā termometri rādīs +11..+16 grādus.

Ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 14-19 metrus sekundē, lietus un krusas mākoņi var izraisīt lokālas vēja brāzmas virs 20 metriem sekundē.

Rīgā naktī gaidāmas ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 16 metriem sekundē, dienā – līdz 19 metriem sekundē. Gan naktī, gan dienā iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra būs +9 grādi naktī un līdz +14 grādiem dienā.

