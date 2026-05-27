Volodimirs Zelenskis
Foto. Scanpix/LETA/ NICOLAS TUCAT / AFP

Kamēr visā pasaulē runā par mieru, Zelenskis gatavojas citam scenārijam

14:15, 27. maijs 2026
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzskata, ka Krievijas sāktais karš pret Ukrainu varētu ilgt vēl divus līdz trīs gadus, un devis rīkojumu valstij gatavoties turpmākai agresijas atvairīšanai. Par to, atsaucoties uz anonīmiem avotiem Ukrainas valdībā, ziņo britu izdevums The Economist.

Izdevuma pārstāvji norāda, ka frontes līnija šobrīd lielā mērā ir stabilizējusies, kas apgrūtina Krievijas spēku virzību uz priekšu. Tajā pašā laikā Ukrainas armija atsevišķos frontes sektoros turpina gūt panākumus.

Pārstāvji arī uzsver, ka Ukraina aktīvi attīsta savu aizsardzības industriju, īpaši bezpilota lidaparātu ražošanu, kamēr Rietumvalstu militārais atbalsts Kijivai turpinās.

Balstoties uz sniegto informāciju, Zelenskis devis skaidru signālu gatavoties ilgstošam karam.

Vienlaikus Ukraina joprojām saskaras ar nopietnām problēmām enerģētikas sektorā, jo Krievija turpina raķešu un dronu triecienus infrastruktūrai.

Miljoniem ukraiņu kara laikā devušies uz ārvalstīm, meklējot drošību, un tas radījis ievērojamu darbaspēka trūkumu. Darbspējīgo iedzīvotāju skaita samazināšanās būtiski ietekmē arī valsts ekonomisko atkopšanos.

Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, naktī uz trešdienu krievi uz Ukrainu raidījuši 163 uzbrukuma lidrobotu un dronus imitatorus, ziņo Ukrainas Gaisa spēki.

150 no krievu lidrobotiem Ukrainas armija notriekusi vai padarījusi nekaitīgus ar radioelektroniskās cīņas līdzekļiem.

Fiksēti astoņu uzbrukuma lidrobotu trāpījumi septiņās apkaimēs. Vēl četrās apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzas.

