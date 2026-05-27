“Visa Vecrīgas būtība vienā bildē.” Ilze nobažījusies par tukšajām ielām un kafejnīcām 0
Sociālo mediju platformā “X” plašu uzmanību izpelnījusies kāda fotogrāfija no Vecrīgas, kurā redzamas neierasti tukšas ielas un pustukšas āra kafejnīcas. Ieraksta autore Ilze pie attēla raksta: “Visa Vecrīgas būtība vienā bildē. Tūristu skaita kritums NAV nejaušība.”
Komentāru sadaļā cilvēki ātri vien sāka diskutēt par to, vai situācija tiešām ir tik slikta.
Jānis vaicā: “Kādēļ izvēlēties Rīgu par galamērķi? Kādi mums “magnēti”? Jestra ballīte – nē. Virtuve – normāla, bet nekas īpašs. Lēti – nē. Jūgendstils – ar vienu dienu pietiek.”
Savukārt citus šāda aina pārsteidz: “Cikos uzņemts šis foto? Biju sestdien vakarpusē, kāju nebija kur spert. Viss bija pilns un latviešu valodu nedzirdēju vispār.”
Kad noskaidrojās, ka bilde uzņemta ap plkst. 13.00, daudziem situācija šķita daudz saprotamāka.
Arī Ronaldam ir savs skaidrojums tam, kāpēc Vecrīga daļai tūristu varētu šķist nepievilcīga: “Jā, nu autosatiksme no Vecrīgas būtu jāaizvāc. Kāpēc tas gadiem netiek darīts, godīgi sakot, nesaprotu. Atstāt taksi un rīta piegādes laikus, kā arī atļaujas daļai ielu pastāvīgajiem iedzīvotājiem. Nu nav Vecrīgai jābūt stāvlaukumam.”
Arī Ainārs piekrīt, ka vēl pavisam nesen Vecrīga bijusi pārpildīta ar cilvēkiem.
Piektdienas vakarā rūca visi krogi…Pārpildīts.
— Ivars Auziņš🇱🇻 🇪🇺 🇺🇦 🌻 (@IvarsAuzins) May 27, 2026
Interesanti, ka diskusijas fonā tūrisma nozare Latvijā pēdējā laikā patiešām publiski runā par problēmām. Tūrisma uzņēmēji Latgalē norāda, ka drošības situācijas, dronu incidentu un regulāro šūnapraides brīdinājumu dēļ reģionā strauji samazinājies tūristu skaits.
Organizācijas pārstāvji apgalvo, ka atceltas pat līdz 60% rezervāciju, bet daļa cilvēku drošības apsvērumu dēļ izvairās apmeklēt Latgali.
Tūrisma uzņēmēji situāciju jau nodēvējuši par smagāko krīzi kopš pandēmijas laika.
Kā ar statistikas datiem?
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2025. gadā Latvijas tūristu mītnēs apkalpoti aptuveni 2,8 miljoni vietējo un ārvalstu viesu, kas ir par 4,5% vairāk nekā gadu iepriekš. No tiem apmēram 1,7 miljoni bija ārvalstu tūristi.
Par tūrisma rādītāju uzlabošanu satraucas arī nozares speciālisti. Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras direktors Fredis Bikovs atzinis, ka ar koncertiem vien nepietiks, lai tūristus piesaistītu ilgākam laikam.
