Tūristi Kaļķu ielā.
Tūristi Kaļķu ielā.
Foto. LETA/Zane Bitere

“Visa Vecrīgas būtība vienā bildē.” Ilze nobažījusies par tukšajām ielām un kafejnīcām 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
13:20, 27. maijs 2026
Viedokļi

Sociālo mediju platformā “X” plašu uzmanību izpelnījusies kāda fotogrāfija no Vecrīgas, kurā redzamas neierasti tukšas ielas un pustukšas āra kafejnīcas. Ieraksta autore Ilze pie attēla raksta: “Visa Vecrīgas būtība vienā bildē. Tūristu skaita kritums NAV nejaušība.”

Kokteilis
Dažiem humors vienkārši “nestrādā” – šīs 3 zodiaka zīmes ir apdalītas ar spēju izprast jokus 6
Dārzs
5 visbiežāk pieļautās kļūdas, kas nemanāmi pievilina čūskas jūsu pagalmā
Kokteilis
Viņi paši cieš un liek ciest arī citiem: nosaukti problemātiskākie zodiaka zīmju pārstāvji
Lasīt citas ziņas
FOTO: ekrānuzņēmums / “X”

Komentāru sadaļā cilvēki ātri vien sāka diskutēt par to, vai situācija tiešām ir tik slikta.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Vai saskati līdzību? Tūkstošiem cilvēku plūst skatīties bifeli vārdā “Donalds Tramps”
VIDEO. Kas teica, ka ātrums ir tikai sporta mašīnām? Rēzeknes novadā jaudīgi aizvadītas traktoru gonkas
VIDEO. Pavisam nelāgs vakars! Bēgot no policijas, Jēkabpilī vīrietis ar auto ietriecies autobusā

Jānis vaicā: “Kādēļ izvēlēties Rīgu par galamērķi? Kādi mums “magnēti”? Jestra ballīte – nē. Virtuve – normāla, bet nekas īpašs. Lēti – nē. Jūgendstils – ar vienu dienu pietiek.”

Savukārt citus šāda aina pārsteidz: “Cikos uzņemts šis foto? Biju sestdien vakarpusē, kāju nebija kur spert. Viss bija pilns un latviešu valodu nedzirdēju vispār.”

Kad noskaidrojās, ka bilde uzņemta ap plkst. 13.00, daudziem situācija šķita daudz saprotamāka.

“Es tev varu pačukstēt, ka šādas bildes varu sataisīt kilogramiem Vācijas, Spānijas un Itālijas pilsētās. Pie tam daudz kur plkst. 15.30 būs šādi, bet jau 17.30 viss būs aizņemts, brīvu vietu nebūs,” raksta kāds komentētājs.

Arī Ronaldam ir savs skaidrojums tam, kāpēc Vecrīga daļai tūristu varētu šķist nepievilcīga: “Jā, nu autosatiksme no Vecrīgas būtu jāaizvāc. Kāpēc tas gadiem netiek darīts, godīgi sakot, nesaprotu. Atstāt taksi un rīta piegādes laikus, kā arī atļaujas daļai ielu pastāvīgajiem iedzīvotājiem. Nu nav Vecrīgai jābūt stāvlaukumam.”

Tikmēr Eva uzskata, ka cilvēki par Vecrīgu sūdzas nepamatoti: “Cik var čīkstēt par to Vecrīgu. Ikreiz, kad tur sanāk būt dažādos diennakts laikos un nedēļas dienās, tur ir pilns ar tūristiem, ja ne pilns, tad vairāk nekā vietējo.”

Arī Ainārs piekrīt, ka vēl pavisam nesen Vecrīga bijusi pārpildīta ar cilvēkiem.

Interesanti, ka diskusijas fonā tūrisma nozare Latvijā pēdējā laikā patiešām publiski runā par problēmām. Tūrisma uzņēmēji Latgalē norāda, ka drošības situācijas, dronu incidentu un regulāro šūnapraides brīdinājumu dēļ reģionā strauji samazinājies tūristu skaits.

Organizācijas pārstāvji apgalvo, ka atceltas pat līdz 60% rezervāciju, bet daļa cilvēku drošības apsvērumu dēļ izvairās apmeklēt Latgali.

Tūrisma uzņēmēji situāciju jau nodēvējuši par smagāko krīzi kopš pandēmijas laika.

Kā ar statistikas datiem?

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2025. gadā Latvijas tūristu mītnēs apkalpoti aptuveni 2,8 miljoni vietējo un ārvalstu viesu, kas ir par 4,5% vairāk nekā gadu iepriekš. No tiem apmēram 1,7 miljoni bija ārvalstu tūristi.

Par tūrisma rādītāju uzlabošanu satraucas arī nozares speciālisti. Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras direktors Fredis Bikovs atzinis, ka ar koncertiem vien nepietiks, lai tūristus piesaistītu ilgākam laikam.

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Vietējie pret tūristiem – Ilgvars Ābols pasaka, kurš dabai kaitē vairāk
Kuldīga ievieš maksu tūristiem – uzzini, cik būs jāmaksā, ja vēlēsies izbaudīt Kurzemes pērli
Ģimene atvaļinājumā piedzīvo īstu šoku, saņemot telefona rēķinu dzīvokļa vērtībā: kas nogāja greizi?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.