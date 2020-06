Publicitātes foto

Daudziem no mums ir tendence dažādās dzīves jomās “novilkt līdz pēdējam” problēmu risināšanu vai vienkāršu uzdevumu paveikšanu, kas nereti noved pie lielākiem izdevumiem.

Piemēram, laicīga un regulāra OCTAS polises iegāde ir nozīmīgs priekšnoteikums Bonus Malus klases paaugstināšanā. Tāpat arī, laikus veicot zobsiksnas maiņu savam transportlīdzeklim, varam izvairīties no krietni lielākām izmaksām un nopietniem auto bojājumiem vai pat drošības apdraudējuma.

Ikvienam gudram autovadītājam ir jāzina, kad mainīt zobsiksnu, tādēļ par to arī parunāsim raksta turpinājumā.

Ko dara zobsiksna?

– Zobsiksna palīdz kontrolēt auto dzinējā esošās sadales vārpstas. Tiek nodrošināta ritmiska vārstu atvēršana un aizvēršana, rūpējoties par normālu motora darbību;

– Kā jau tās nosaukums apraksta, zobsiksnas iekšpuse ir rievota jeb ar “zobiem”, kuri nepieciešami sadales vārpstu griešanai;

– Zobsiksnas izgatavo no gumijas, kas papildināta ar neilona auklām augstākai izturībai, tomēr tām ir ierobežots darbības laiks.

Kādēļ zobsiksna jāmaina laikus?

Zobsiksna ir viena no tām auto detaļām, kas plīstot sev līdzi nes virkni bojājumu un problēmu, un dažkārt var pat radīt bīstamas situācijas. Tieši plīstoša zobsiksna ir viens no autovadītāju lielākajiem biediem, tomēr par spīti situācijas nopietnībai, šoferi mēdz atlikt zobsiksnas maiņu uz vēlāku laiku.

Ja zobsiksna pārtrūkst, sekas var būt diezgan nopietnas, jo nāksies mainīt siksnu, kā arī remontēt vai pat iegādāties jaunus vārstus, sadales vārpstas, virzuļus, vārstu bīdītājus un pat dzinēju.

Cik bieži mainīt zobsiksnu?

Zobsiksnas mūžu ietekmē dažādi faktori, tomēr vidēji siksnu ieteicams mainīt ik pēc nobrauktiem 100 000 līdz 160 000 km jeb trim gadiem. Precīzu maiņas periodu var uzzināt transportlīdzekļa ražotāja rokasgrāmatā.

Simptomi, kas liecina – ir laiks zobsiksnas maiņai

Ir vairākas acīmredzamas pazīmes, kas var liecināt, ka ar zobsiksnu kaut kas nav kārtībā, un to noteikti vajag pārbaudīt:

– Dzinēja darbība nav vienmērīga

Laika gaitā zobsiksna nodilst, vairs nenodrošina labu saķeri un sāk slīdēt, kā rezultātā cilindru atvēršana un aizvēršana notiek pārāk ātri un neritmiski, ietekmējot arī dzinēja darbību. Tāpat var nākties piedzīvot, ka transportlīdzeklis sāk raustīties vai pēkšņi noslāpst. Šī ir nopietna problēma, kuru nedrīkst ignorēt.

– Pazeminās eļļas spiediens

Kad zobsiksna sāk plaisāt un noārdīties, mazās gumijas daļiņas var nokļūt eļļas karterī, ietekmējot eļļas spiedienu. Tas savukārt noved pie cietām auto problēmām.

– Parādās dūmi

Aukstā laikā no izpūtēja plūstoši balti dūmi ir pilnīgi normāla parādība. Savukārt, ja dūmu apjoms pēkšņi palielinās vai tie pat sāk nākt no motora, iespējams, pie vainas ir bojāta zobsiksna. Tā rūpējas par cilindru sinhronu atvēršanos un aizvēršanos, turklāt cilindros ir atveres, kas nodrošina izplūdes gāzu novadīšanu un gaisa uzsūkšanu. Ja zobsiksna nepilda savu funkciju kvalitatīvi, cilindru darbība vairs nav saskaņota, un arī izplūdes dūmu un skābekļa apmaiņa nebūs sinhrona, radot pastiprinātu dūmošanu.

– Tikšķoša skaņa motorā

To var radīt nolietota zobsiksna, kas vairs nenodrošina labu saķeri un nav pietiekami stingra. Tāpat pie vainas var būt arī problēma ar vārstiem.

– Vārstu vai/un virzuļu problēmas

Šis ir galējs rezultāts, kas rodas, ja zobsiksnu laikus nenomaina. Tā nespēj nodrošināt virzuļu un vārstu saskaņotu darbību, tie saskarsies un sekas būs tādas, ka virzuļi un vārsti tiks saliekti un citos veidos neatgriezeniski sabojāti. Tas var novest pie nepieciešamības mainīt visu dzinēju.

Rūpējies par savu transportlīdzekli un novērs tā problēmas laikus, lai izvairītos no daudz lielākiem izdevumiem un pārdzīvojumiem!