Šī kļūda var maksāt dārgi: 6 lietas, ko labāk nepirkt lietotas 0
Lietoto preču veikali ir kā dārgumu lāde – tur var atrast senus paklājus un gleznas, kā arī virkni citu preču, kas noder saimniecībā. Tomēr ne viss, kas uz plaukta izskatās pievilcīgi, būs labs. Eksperti brīdina – daži atradumi var kļūt par īstām “lamatām”, raksta The Spruce.
Eksperti medijam atklājuši, kuri lietotie priekšmeti ir visgrūtāk tīrāmi un pirms kuru preču iegādes vajadzētu padomāt divreiz.
Duļķaini stikla trauki
Glīti, bet duļķaini glāžu vai vāžu komplekti bieži vien ir cietuši no cieta ūdens. Tas nav tikai netīrums – tā ir stikla korozija, kas neizzūd pat pēc rūpīgas mazgāšanas.
Viena no ekspertēm skaidro, ka pēc tīrīšanas tonis nemainīsies. Šādus priekšmetus ieteicams izmantot tikai kā dekoru.
Paklāji
Pat ja tie izskatās tīri, tajos var būt putekļi, traipi vai pat parazīti. “Profesionāla tīrīšana nereti maksā vairāk nekā pats paklājs,” brīdina eksperte. Ja traipu plānots paslēpt zem mēbeles, vari riskēt, bet pārbaudi uzmanīgi.