Nenokavē! Arī šogad notiek automašīnu bezmaksas tehniskās pārbaudes 0
Šajā nedēļas nogalē no plkst. 11.00 līdz 18.00 vairākās Latvijas pilsētās notiks bezmaksas auto pārbaudes, kurās vadītājiem būs iespēja noskaidrot, vai auto pilnvērtīgi sagatavots ziemas ceļiem. Rīdzinieki auto tehnisko stāvokli bez maksas varēs pārbaudīt 23. novembrī jaunākajā “Circle K” degvielas uzpildes stacijā Krasta ielā 93. Pagājušajā gadā līdzīgā akcijā visā Latvijā tika apsekotas vairāk nekā 500 automašīnas.
“Ziemas sezona parasti iestājas pēkšņi – līdz ar pirmajiem nokrišņiem un slidenajiem ceļiem. Tāpēc ir svarīgi laikus pārliecināties, ka auto ir gatavs šiem apstākļiem. Nereti autovadītāji domā tikai par riepu maiņu, taču drošība sākas ar daudz plašāku tehniskā stāvokļa izvērtējumu. Kārtībā esošs akumulators, riepas un apgaismojums var pasargāt no nepatīkamiem pārsteigumiem uz ceļa un palīdzēt izvairīties no bīstamām situācijām,” aicina “Drošas Braukšanas Skola” direktors Jānis Vanks.
“Circle K Latvia” degvielas kategorijas vadītājs Gatis Titovs norāda, ka drošība uz ceļa ziemā sākas ar profilaksi – gan pārliecinoties par auto tehnisko stāvokli, gan izvēloties sezonai atbilstošu degvielu.
“Ziemā būtiska nozīme ir degvielas filtru stāvoklim – tīri un labi filtri samazina neparedzētu tehnisko problēmu risku. Savukārt dīzeļauto vadītājiem der atcerēties, ka tvertnē var būt palikusi vasaras degviela. Lai tā pilnībā nomainītos pret ziemas jeb arktisko dīzeļdegvielu, parasti pietiek ar trim uzpildes reizēm. Temperatūrai samazinoties zem 0 grādiem, auto bākā jābūt tikai arktiskajai dīzeļdegvielai,” skaidro Gatis Titovs.
Pārbaužu laikā:
• noteiks ziemas riepu atbilstība likumam un drošas braukšanas pamatprincipiem – tās ir darba kārtībā, ja nav vecākas par desmit gadiem, kā arī riepu protektors seklākajā vietā nav mazāks par 4 līdz 5 milimetriem;
• pārbaudīs automašīnas akumulatora darbību;
• apsekos automašīnas lukturus, lai noskaidrotu, vai tie ir atbilstoši noregulēti un neapžilbina pretim braucošos;
• pārliecināsies, vai auto uzpildīts ar sezonai atbilstošu logu šķidrumu, un pārbaudīs logu slotiņu kvalitāti, lai nepieciešamas gadījumā tās varētu nomainīt,
• sniegs konsultāciju par drošu braukšanu ziemā un veicamajiem priekšdarbiem, lai sagatavotu auto ziemas sezonai.
Pēc pārbaudes autovadītāji saņems speciālistu slēdzienu, kas palīdzēs atbilstoši sagatavoties ziemas braukšanas sezonai.
Rūpējoties par satiksmes drošību, bezmaksas automašīnas pārbaudes piedāvā “Drošas Braukšanas Skola” (DBS Autoskola) sadarbībā ar “Circle K” degvielas uzpildes stacijām. Katrs akcijas dalībnieks, kas veiks auto pārbaudi, saņems arī bezmaksas karsto dzērienu.
Automašīnu bezmaksas pārbaudes šogad norisinās no plkst. 11.00 līdz plkst. 18.00 sešās “Circle K” degvielas uzpildes stacijās:
- JELGAVĀ 14. novembrī – Brīvības bulv.1, Jelgavā, LV-3002;
- VENTSPILĪ 15. novembrī – Rūpniecības ielā 4, Ventspilī, LV-3601;
- LIEPĀJĀ 16. novembrī – Cukura ielā 3, Liepājā, LV-3402;
- DAUGAVPILĪ 21. novembrī – Ventspils ielā 28, Daugavpilī, LV-5404;
- VALMIERĀ 22. novembrī – Ausekļa ielā 26, Valmierā, LV-4201;
- RĪGĀ 23. novembrī – Krasta ielā 93, Rīgā, LV-1019.