Foto: Paula Čurkste/LETA

Kādas būs Rīgas domes deputātu algas šogad? 0

LETA
22:17, 21. janvāris 2026
Ziņas Latvijā

Rīgas dome trešdien nolēma arī 2026. gadā iesaldēt vēlēto amatpersonu algas.

Algas iesaldētas Rīgas mēram, viņa vietniekiem, domes komiteju priekšsēdētājiem un viņu vietniekiem, kā arī domes deputātiem.

Domes pieņemtais lēmums par darba samaksu nosaka, ka 2024. gadā minēto amatpersonu bāzes mēnešalgas apmērs ir tāds pats kā 2023. gadā jeb 1137,46 eiro. Savukārt grozījumos paredzēts noteikt, ka šāds pats bāzes mēnešalgas apmērs tiek saglabāts arī 2026. gadā.

Domes vēlētajām amatpersonām algas aprēķina, bāzes mēnešalgām piemērojot noteiktu koeficientu. Rīgas mēram algu aprēķina, piemērojot koeficientu 5,64, viņa vietniekiem – piemērojot koeficientu 4,7, komiteju priekšsēdētājiem – piemērojot koeficientu 3,05, viņu vietniekiem – piemērojot koeficientu 2,25, bet deputātiem – piemērojot koeficientu 1,7.

