Kādas preces nevajadzētu pirkt lietotas – tās radīs daudz problēmu
Lietotu preču veikali var būt īsta zelta raktuve. Tajos ir viegli atrast izdevīgus piedāvājumus un unikālas preces. Taču ir arī negatīvā puse – ir viegli padoties vilinošiem piedāvājumiem un velti iztērēt naudu. Ja uzticaties tikai savām acīm, nevis prātam, labi atradumi lietotu preču veikalos var izrādīties daudzu problēmu cēlonis un sagādās vairāk negatīvā nekā prieka.
Amerikāņu interjera stiliste un “vintage” eksperte Lī Ešlija attiecībā uz lietotiem priekšmetiem izmanto vienu vienkāršu noteikumu, un viņa to skaidro šādi: “Ja es atrodu priekšmetu projektam, kura tīrīšanai vai “atjaunošanai” nepieciešams daudz laika, es vienmēr sev jautāju, vai tas ir tā vērts?”
Viņa atgādina: “Svarīgi atcerēties, ka lietotu preču veikalā nekas nav mazgāts.” Tāpēc, pērkot jebko, sākot no apģērba līdz mājas precēm, pārliecinieties, ka varēsiet to izmazgāt vai iztīrīt.
Ko nevajadzētu pirkt lietotu preču veikalā no “vintage” precēm
Šķīvjus, kristāla traukus. Tos vislabāk izmantot kā dekoru, nevis ēšanai.
Vecos fēnus. Tie var izskatīties stilīgi, taču tie ir bīstami.
Retro rotaslietas. Lai atšķirtu vērtīgas rotaslietas no bižutērijas, ir nepieciešamas lielas zināšanas. Pērkot “vintage” rotaslietas, ir jāzina, ko tieši iegādājaties.
Bērnu preces. Daudzas bērnu gultiņas, bērniem nepieciešamās preces, rotaļlietas neatbilst mūsdienu drošības standartiem. Lai cik burvīga neizskatītos antīka koka bērnu gultiņa, tā var būt pārklāta ar svina krāsu vai saturēt citus bīstamus elementus.
Tāpat ir vērts nekavējoties pateikt “nē” autokrēsliņiem un citam vecam bērnu aprīkojumam, kas neatbilst mūsdienu drošības prasībām. Vecas lietotas bērnu drēbes ir bīstamas, jo agrāk ražotāji maz zināja par dažādu ķīmisko vielu un materiālu bīstamību un pārmērīgi tos izmantoja. Šādu lietu iegāde var kaitēt bērna veselībai.
Visbeidzot, nav vēlams iegādāties lietotas virtuves ierīces, elektroniku un rotaslietas. Ir grūti garantēt šādu priekšmetu higiēnu, drošību un, rotaslietu gadījumā, autentiskumu.
Eksperti uzskaita citas preču kategorijas, kuras dažādu iemeslu dēļ nevar iegādāties lietotas: virtuves griešanas dēlīši, lampas, sudraboti izstrādājumi.Īsts sudrabs ir lielisks atradums, taču sudraboti priekšmeti bieži vien sagādā vilšanos.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem!