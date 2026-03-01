Rīt centrālajos un austrumu rajonos gaidāmi nokrišņi 0
Pirmdien centrālajos un austrumu rajonos gaidāms lietus un slapjš sniegs, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Naktī mākoņi aizklās debesu lielāko daļu, valsts dienvidrietumu rajonos brīžiem skaidrosies, bet citviet gan brīžiem gaidāms neliels lietus, slapjš sniegs. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, kas nakts sākumā jūras piekrastē vēl būs brāzmains. Bet no rīta un priekšpusdienā lokāli izveidosies migla. Minimālā gaisa temperatūra būs -1, +2 grādu robežās.
Rīgā gaidāma mākoņaina nakts, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns rietumu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra būs +1, +3 grādi.
Dienas laikā atmosfēras spiediens pakāpeniski paaugstināsies, tomēr debesis teritorijas lielākajā daļā būs apmākušās, brīžiem skaidrosies vien valsts rietumu rajonos. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, no rīta un priekšpusdienā atsevišķos rajonos saglabāsies migla, dūmaka. Gaiss iesils līdz 0, +4 grādiem.
Rīgā debesis būs apmākušās, palaikam arī uzlīs. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš. Termometra stabiņš pieturēsies pie +2, +3 grādu atzīmes.