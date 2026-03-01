Foto: Unsplash

Rīt centrālajos un austrumu rajonos gaidāmi nokrišņi 0

LETA
15:56, 1. marts 2026
Ziņas Dabā

Pirmdien centrālajos un austrumu rajonos gaidāms lietus un slapjš sniegs, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Kokteilis
Laimīgie! Marta pirmā nedēļa solās būt īpaši labvēlīga šīm četrām zodiaka zīmēm
Kokteilis
Cilvēki ar zelta sirdi: 4 datumi, kuros dzimušie rūpes par citiem liek 1. vietā
Pie pensionāru lodziņa? Ēriks Stendzenieks atklāj, cik iespaidīgu summiņu saņems no VID pēc deklarācijas iesniegšanas
Lasīt citas ziņas

Naktī mākoņi aizklās debesu lielāko daļu, valsts dienvidrietumu rajonos brīžiem skaidrosies, bet citviet gan brīžiem gaidāms neliels lietus, slapjš sniegs. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, kas nakts sākumā jūras piekrastē vēl būs brāzmains. Bet no rīta un priekšpusdienā lokāli izveidosies migla. Minimālā gaisa temperatūra būs -1, +2 grādu robežās.

Rīgā gaidāma mākoņaina nakts, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns rietumu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra būs +1, +3 grādi.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. “Bēga cauri “sarkanajiem” un traucās ar 152 km/h!” Policija Ventspilī aptur BMW ar taranēšanu
Prezidents dauzās: Rinkēvičs dodas uz robežu, bet nezaudē savu humora izjūtu kādam īpašam foto soctīkliem
Kokteilis
Horoskopi 3. martam. Šodien vēlams būt īpaši uzmanīgam ar tēriņiem

Dienas laikā atmosfēras spiediens pakāpeniski paaugstināsies, tomēr debesis teritorijas lielākajā daļā būs apmākušās, brīžiem skaidrosies vien valsts rietumu rajonos. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, no rīta un priekšpusdienā atsevišķos rajonos saglabāsies migla, dūmaka. Gaiss iesils līdz 0, +4 grādiem.

Rīgā debesis būs apmākušās, palaikam arī uzlīs. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš. Termometra stabiņš pieturēsies pie +2, +3 grādu atzīmes.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Pavasari, tas tu? Zināms, kad termometra stabiņš sasniegs +10 grādu atzīmi
VIDEO. “Nakts vandālis pieķerts!” Restorānu “Pavāru Māja” apciemo negaidīts ciemiņš
Tas arī bija gaidāms – eksperti bažīgi skatās uz pavasari un aicina jau rīkoties
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.