Ja pirms pāris gadiem regulāri runājām par skolotāju algām, tad pēdējā laikā šķiet uzmanība beidzot pievērsta arī pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem, cilvēkiem, kuri katru dienu rūpējas par mūsu bērniem, apkopj viņus, māca, mīļo un auklē. Vēl joprojām nav skaidrs, kādēļ šīs profesijas pārstāvji saņem tik niecīgas algas. Lūk, arī Ingrīdas stāsts.
“Izlasīju Jūsu rakstu sociālajos tīklos par auklīšu mazo algu. Ir patiess prieks, ka beidzot par to kāds sāk runāt, b
Tagad ir situācija, kad īsti nav skaidrs, kas jādara un cik jādara. Skaidrs ir tikai tas, kas attiecās uz tiešiem auklītes pienākumiem, bet kur ir tā robeža attiecībā uz palīdzēšanu pedagogam, kuri šķiet palikuši nekā nevaroši, nav saprotams.
Es personīgi bērnudārzā strādāju 37 gadus, esmu strādājusi gan par audzinātāju, gan par auklīti. Tas nav normāli, ka tik daudz pienākumu ir par tādu atalgojumu. Nerunāsim par ikdienu, bet ir svētku dienas, kur auklītēm ir jāmācās rotaļas, dziesmas un skaitīt dzejoļus. Svētku reizēs auklītēm jāpārstrādā savs darba laiks, jo jādara papildus lietas. Pie ārstiem tikt grūti, neviens jau nerunā par to, ka arī auklītes izdeg.
Vasaras periodos pedagogi nevada nodarbības, viņiem vismaz 3 mēnešus ir vieglāk, bet auklītei nemainīgi jātīra viss vasara vai ziema.
Ja runa ir par izglītību, tad mēs ļoti daudz kursus apmeklējam un neesam tik stulbas, reti kurai ir vidusskolas izglītība, daudzas ir apguvušas dažādas profesijas, bet dažādi iemeslu dēļ tajās nestrādā.
Būtu jau vēl ko teikt, bet tas tāpat neko nemainīs, un jāpriecājas, jo mūsu iestādē auklītēm uz papīra 840 eiro, šogad beidzot uz rokas saņemsim 700 eiro. Bet, kā saka vadītāja, darbā galvenais ir cilvēks un viņu labbūtība,” Ingrīda stāsta.
Jautāju Izglītības ministrijai, kā tad veidojas pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku algas.
Skolotāju palīgi jeb auklītes ir darbinieki, kuru darba samaksa tiek nodrošināta no pašvaldību budžeta un algas likme, līdzīgi kā citur strādājot, nedrīkst būt zemāka par valstī noteikto minimālo algu – 740 eiro.
No valsts budžeta tiek apmaksāts pirmsskolas izglītības pedagogu atalgojums tikai piecgadīgo un sešgadīgo izglītošanā iesaistītajiem pedagogiem, viss pārējais tiek finansēts no pašvaldības budžeta, tātad par auklīšu algu atbild katras pilsētas pašvaldība.
Savukārt, pirmsskolas izglītības pedagogiem zemākā algas likme par 40 stundu darba nedēļu ir 1566 eiro.
Vai arī tavā darbā tev maksā pārāk maz? Vai esi saskāries ar kādu negodprātīgu rīcību no priekšniecības? Varbūt ķildas ar kolēģiem? Raksti man uz [email protected].