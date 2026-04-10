Kāds laiks gaidāms sestdien?
Sestdien Latvijas lielākajā daļā gaidāms saulains un nedaudz siltāks laiks, prognozē sinoptiķi.
Naktī nav gaidāmi nokrišņi, mākoņu būs maz un vējš lēni pūtīs no ziemeļaustrumiem. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +1..-4 grādiem.
Dienā vairāk mākoņu būs dienvidaustrumu novados, vietām Latgalē līs. Skaidrākās debesis saglabāsies Kurzemē. Pūšot lēnam līdz mērenam austrumu un ziemeļu vējam, gaiss iesils līdz +8..+13 grādiem, dažviet piekrastē – līdz +6 grādiem.
Rīgā 11. aprīlī būs sauss un pārsvarā saulains laiks, pūtīs neliels ziemeļaustrumu vējš, pēcpusdienā to nomainīs mērens ziemelis. Gaisa temperatūra nakts izskaņā noslīdēs līdz nullei, piepilsētā – līdz -1..-3 grādiem. Dienā temperatūra pakāpsies līdz +12 grādiem, vēsāks gaiss saglabāsies jūras tuvumā.