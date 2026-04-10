LETA
14:59, 10. aprīlis 2026
Sestdien Latvijas lielākajā daļā gaidāms saulains un nedaudz siltāks laiks, prognozē sinoptiķi.

Kokteilis
Sievietēm, kurām piemīt kāda no šīm 10 īpašībām, bieži ir lemts palikt vienām
“Krievi, ejiet mājās!” Tūkstošiem ungāru iziet ielās, atbalstot Orbāna galveno konkurentu Magāru 109
Kokteilis
Bagātība viņiem nav nejaušība! 4 zodiaka zīmes, kuru pārstāvji dzimuši greznai dzīvei
Naktī nav gaidāmi nokrišņi, mākoņu būs maz un vējš lēni pūtīs no ziemeļaustrumiem. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +1..-4 grādiem.

Dienā vairāk mākoņu būs dienvidaustrumu novados, vietām Latgalē līs. Skaidrākās debesis saglabāsies Kurzemē. Pūšot lēnam līdz mērenam austrumu un ziemeļu vējam, gaiss iesils līdz +8..+13 grādiem, dažviet piekrastē – līdz +6 grādiem.

“1400 eiro uz rokas ir nabagiem…” Latvieši atklāti apspriež savas algas
“Ar to vēl nepietiek…” Braže brīdina NATO par nepieciešamību strauji palielināt aizsardzības izdevumus
Kremlis atkal pārsteidz: Lavrovs pieprasa “drošības garantijas” Krievijai kara izbeigšanai

Rīgā 11. aprīlī būs sauss un pārsvarā saulains laiks, pūtīs neliels ziemeļaustrumu vējš, pēcpusdienā to nomainīs mērens ziemelis. Gaisa temperatūra nakts izskaņā noslīdēs līdz nullei, piepilsētā – līdz -1..-3 grādiem. Dienā temperatūra pakāpsies līdz +12 grādiem, vēsāks gaiss saglabāsies jūras tuvumā.

SAISTĪTIE RAKSTI
Pavasara siltie vakari lēnām atgriezīsies: laika prognoze tuvākajām dienām
10 apdraudētākie ūdens dzīvnieki pasaulē, tostarp Baltijas jūrā
VIDEO. Diena, kad debesis virs Austrālijas iekrāsojās koši sarkanas
