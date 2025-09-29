Kafijas pankūku noslēpums, ko noteikti gribēsiet atkārtot 0
Lielākajai daļai kafija nav tikai dzēriens, bet gan īsts rituāls, kas uzmundrina, sasilda un rada īpašu atmosfēru. Bet vai esat kādreiz domājuši, ka kafiju var ne tikai dzert, bet arī pievienot saviem iecienītākajiem desertiem?
Viens no oriģinālākajiem veidiem, kā izmantot šo aromātisko sastāvdaļu, ir kafijas pankūku pagatavošana.
Sastāvdaļas:
1l piens;
2 olas;
350 g milti;
2 ēd.k. eļļa;
3 ēd.k. kafija (šķīstošā);
sviests;
saldējums;
mandeles;
Pagatavošana:
- Sajauc kafiju ar pienu un bļodā sakuļ kopā ar olām. Pakāpeniski pievieno miltus un sviestu, turpina maisīt, līdz masa ir gluda un bez kunkuļiem.
- Uzkarsētu pannu ieziež ar sviestu. Ielej pannā apmēram pusi kausa mīklas un vienmērīgi izlīdzina. Apcep vienu pusi līdz zeltaini brūnai, tad apgriez un cep vēl dažas sekundes.
- Sausā pannā apgrauzdē mandeles un smalki sasmalcina. Gatavās pankūkas pasniedz ar saldējuma bumbiņu, pārkaisa ar riekstiem un, ja vēlas, pārlej ar šokolādes mērci vai medu.
Lai labi garšo!